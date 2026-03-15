Pumas rescata empate ante Cruz Azul tras remontar desventaja de dos goles

Universitarios reaccionan en el complemento y frenan racha celeste; Cruz Azul se mantiene líder del Clausura pese a dejar escapar la victoria en el Olímpico Universitario

El costarricense Keylor Navas, arquero de Pumas, realiza una atajada en el partido de la Liga MX ante Cruz Azul, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El costarricense Keylor Navas, arquero de Pumas, realiza una atajada en el partido de la Liga MX ante Cruz Azul, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Pumas borró un déficit de 2-0 mediante un par de dianas durante el complemento, para salvar el sábado frente a sus aficionados un empate de 2-2 frente al líder Cruz Azul, líder del torneo Clausura de la Liga MX.

Nicolás Ibáñez abrió la cuenta por los celestes a los 35 minutos; Carlos Rodríguez amplió antes del descanso a los 42 con un remate dentro del área.

Juninho recortó por los universitarios a los 61 con un tiro penal y un autogol de Willer Ditta consumó la igualada a los 77.

Keylor Navas preservó la igualdad en los últimos segundos con una gran atajada a un cabezazo de Amaury García con dirección de gol.

El empate resultó amargo para los Celestes no sólo por dilapidar la ventaja de dos goles. Cruz Azul vio cortada una racha de cinco victorias, si bien continuó en la cima de la tabla con 26 puntos.

Pumas salvó un punto para quedarse con 20 en el quinto sitio.

Cruz Azul volvió al estadio que fue su casa temporal hasta el torneo pasado y jugó un gran primer tiempo, en el que reflejó su superioridad con un cabezazo a las redes por parte del argentino Ibáñez. Momentos después el tanto de Rodríguez pareció enfilar al visitante hacia la victoria.

La reacción llegó luego de que el árbitro Daniel Quintero valoró como falta un recargón de Ditta sobre Guillermo Martínez. Se señaló en consecuencia el penal, transformado en gol por el brasileño Juninho.

Pumas se quedó con 10 hombres a los 68, después de que el también brasileño Nathan Silva vio una segunda tarjeta amarilla.

Pese a la desventaja numérica en el campo, una descolgada desde la banda derecha abrió la puerta para que llegara el pase al área que el arquero Andrés Gudiño falló en contener y que Ditta terminó por mandar a sus propias redes.

CHIVAS GANA CON DOBLETE DE LA “HORMIGA”

Armando González facturó un doblete durante la primera media hora, para sentenciar la victoria de las Chivas por 3-0 sobre Santos.

“La Hormiga” González abrió la cuenta con un remate frente al arco, luego de correr con fortuna de que le quedó a merced un rechace del arquero Carlos Acevedo a los 12 minutos.

El delantero de Chivas, de 22 años, firmó a los 31 su primer doblete del curso al mostrarse preciso para rematar una diagonal de Richard Ledezma con el arco totalmente abierto.

Ricardo Marín hizo más holgada la victoria con un soberbio remate de tacón que se coló junto al poste durante el segundo minuto de descuento.

Chivas celebró su octava victoria del curso para contar con 24 unidades y colocarse provisionalmente en la 3ra posición con el final de todos los duelos del día.

Santos, que había puesto fin el domingo pasado a dos años sin victorias como visitante al imponerse en Tijuana, sufrió su 8vo revés en 11 jornadas para quedarse en el fondo de la clasificación con cinco unidades.

Con esta actuación, “La Hormiga” suma a Santos en el listado de 12 equipos a los que les ha marcado en la Liga MX, quedándole pendiente por hacerlo contra cinco escuadras.

El ariete del “Rebaño Sagrado” -vigente campeón goleador junto con el portugués Paulinho y el brasileño Joao Pedro (San Luis) con 12 dianas- llegó a ocho tantos en el campeonato para seguir al acecho de Joao Pedro que lidera la tabla de artilleros con 10 dianas.

EL TOLUCA SE VE ALCANZADO POR ATLAS

El bicampeón Toluca se vio igualado 1-1 por el Atlas, en un duelo que ambos tantos cayeron en el tiempo de descuento.

Jesús Angulo puso adelante a los escarlatas a los 90+2; pero el empate llegó de inmediato por medio de Víctor Ríos a los 90+4.

Los escarlatas quedan con 25 puntos en la 2da posición, luego del empate de Cruz Azul.

El duelo tuvo muchas ocasiones de gol en ambas porterías, en las que tanto Toluca como los rojinegros realizaron un par de remates a los postes.

Minutos antes del gol, Ríos ya había sido figura cuando rechazó sobre la línea un remate de Paulinho, lo que preservó en ese momento la igualada sin goles.

En otro resultado, el venezolano Salomón Rondón marcó en el inicio del tiempo de descuento para darle al Pachuca un empate 1-1 en su visita a San Luis

Joao Pedro abrió la cuenta con su décima diana del curso a los 43 minutos, por medio de un remate desde el corazón del área.

Con la igualada, Pachuca queda provisionalmente en la 4ta posición con 21 unidades; San Luis se estancó 12do con 11 puntos.

En un partido más, con un doblete de Kevin Castañeda (minuto 5 y de penal 45′+3′) y otro tanto de Diego Abreu (20’), Tijuana goleó 3-0 al León. Los Xolos marchan en el 10mo sitio con 12 puntos; León queda en el 16to escalón con 10.