Pulisic anota y el AC Milan vence al Inter en el derbi de la Serie A

Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori y Matteo Gabbia del AC Milan celebran la victoria ante el Inter de Milán en la Serie A el domingo 23 de noviembre del 2025. (AP Foto/Antonio Calanni)

MILÁN (AP) — Christian Pulisic anotó en su primer juego de titular en más de un mes y Mike Maignan detuvo un penal mientras en la victoria el domingo 1-0 del AC Milan ante el Inter de Milan en un emocionante derbi.

La victoria del Milan impidió que su rival de ciudad se colocara en la cima de la Serie A y dejó a la Roma como líder en solitario después de que el equipo de Gian Piero Gasperini venciera 3-1 en Cremonese más temprano.

La Roma tiene 27 puntos, dos más que el Milan y el Napoli y tres más que el Inter y el Bologna.

Pulisic regresó de una lesión en el último partido del Milan, entrando a los 70 minutos y casi anotó el gol de la victoria en el empate 2-2 ante el Parma.

El internacional estadounidense había sido el mejor jugador del Milan hasta su lesión y demostró que recuperó su forma cuando aprovechó para anotar al 54. Youssouf Fofana robó el balón a Hakan Çalhanoğlu en el mediocampo y envió a Alexis Saelemaekers en un rápido contraataque. Su esfuerzo fue detenido por Yann Sommer, pero Pulisic remató el rebote.

El Inter había golpeado el poste dos veces antes de ese gol y tuvo una oportunidad de oro para igualar cuando se le otorgó un penal después de que el defensor del Milan, Strahinja Pavlovic, pisara el pie de Marcus Thuram.

Sin embargo, Maignan detuvo el disparo de Çalhanoğlu.

Gasperini pasa del grito a la sonrisa

Gasperini pasó de gritar en la línea de banda a sonreír desde las gradas en cuestión de minutos.

Esto se debió a que la Roma anotó dos goles poco después de que él fuera expulsado, asegurando una victoria que devolvió al equipo a la cima de la Serie A.

El Cremonese había demostrado ser un rival complicado para varios equipos esta temporada y se necesitaron varias paradas impresionantes del portero de la Roma, Mile Svilar, para mantenerlo a raya.

La Roma tomó la delantera con su primera oportunidad real del partido. Manu Koné jugó una pared con Lorenzo Pellegrini antes de encontrar a Matías Soulé en el borde del área, quien disparó al ángulo inferior izquierdo.

Svilar desvió un disparo del Cremonese al poste y los anfitriones también vieron revocado un penal tras revisión de video al final del primer tiempo, después de que un balón golpeara el brazo del defensor de la Roma, Gianluca Mancini.

El árbitro confirmó que la mano no era “punible” ya que el brazo de Mancini estaba pegado a su cuerpo.

Gasperini fue expulsado al 62. El entrenador de la Roma estaba furioso después de ser amonestado por disentir y gritó repetidamente “No dije nada”, lo que le valió una segunda tarjeta amarilla. Siguió gritando mientras se retiraba del campo.

Dos minutos después, la Roma duplicó su ventaja cuando el balón rebotó en el área antes de caerle al suplente Evan Ferguson, quien anotó su primer tanto con el equipo.

Gasperini puede que no haya visto ese gol, pero se le vio sonriendo después del tercero de la Roma, al 69.

Wesley rompió la trampa del fuera de juego para correr hacia el pase de Stephan El Shaarawy y colocarlo más allá del portero Emil Audero que salía a su encuentro.

Francesco Folino cabeceó un gol de consolación tardío para el Cremonese.

Lucha por el descenso

Mateo Pellegrino anotó dos veces para ayudar al Parma a ganar 2-1 en Hellas Verona en una crucial lucha por el descenso.

El Parma se colocó tres puntos por encima de la zona de descenso, mientras que el Verona cayó al último lugar, a tres puntos de la salvación.

El Lecce está solo dos puntos por encima del descenso después de perder 2-0 en Lazio.