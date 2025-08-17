PSG comienza la defensa del título de la liga francesa con una victoria trabajada en Nantes

Vitinha desempató el juego con la ayuda de un desvío afortunado

PARÍS (AP) — Vitinha desempató el juego con la ayuda de un desvío afortunado y el Paris Saint-Germain inició la defensa de su título de la liga francesa venciendo el domingo 1-0 al Nantes.

Al PSG, ganador de la Liga de Campeones, le faltaron ideas tal como le sucedió por largos períodos contra el Tottenham, campeón de la Liga Europa, durante la final de la Supercopa de la UEFA el miércoles.

El centrocampista portugués Vitinha recogió el balón a unos 20 metros y su disparo rozó al defensor Chidozie Awaziem mientras intentaba agacharse bajo el balón, antes de descolocar al portero Anthony Lopes a los 67 minutos.

Eso fue suficiente para el equipo del entrenador Luis Enrique, que nuevamente estuvo sin el portero Gianluigi Donnarumma. El mejor jugador italiano de la actualidad quiere dejar el PSG después de que el equipo compró a Lucas Chevalier del Lille y ha sido vinculado con un posible traslado al Manchester City.

Hubo poca creatividad en una primera mitad desordenada y ni Chevalier ni Lopes tuvieron mucho que hacer.

El entrenador del Nantes, Luis Castro, tal vez lamentará haber dejado a su mejor delantero, Matthis Abline, en el banco hasta los 60 minutos. Abline está buscando un traslado fuera del Nantes, que se vio mucho más agudo cuando él entró.

Otros partidos

El delantero veterano Olivier Giroud tardó solo 11 minutos en marcar en su retorno a la liga francesa, pero no fue suficiente ya que su nuevo equipo, el Lille, empató el domingo 3-3 de visita ante Brest.

Felix Correia asistió de manera inteligente a Giroud disparando detrás de la defensa antes de que el francés finalizara con un disparo de zurda que pasó por debajo del portero. A sus 38 años, Giroud se convirtió en el goleador más veterano del Lille en la liga y jugó todo el partido.

“Fue un momento especial para mí y estoy feliz de estar de vuelta en la liga francesa”, le dijo Giroud a la cadena DAZN. “El entrenador me preguntó varias veces cómo me sentía y dije que quería jugar hasta el final”.

El centrocampista Hakon Arnar Haraldsson puso el 2-0 antes de que Kamory Doumbia anotara dos veces para igualar el partido. El Lille recuperó la ventaja a mitad del segundo tiempo cuando Ngal’ayel Mukau marcó tras un tiro de esquina, pero Julien Le Cardinal empató.

El gol temprano del delantero Esteban Lepaul fue suficiente para que el Angers ganara 1-0 en casa al recién ascendido Paris FC a pesar de que el centrocampista Louis Mouton fue expulsado en el minuto 57 .

El delantero Lassine Sinayoko anotó al comienzo de la segunda mitad cuando el Auxerre ganó 1-0 en casa contra el Lorient, que fue promovido como campeón de la Ligue 2.

El Metz comenzó con el prospecto de 16 años Brian Madjo en el ataque, pero concedió un gol tardío en una derrota en casa por 1-0 ante el Estrasburgo. El nuevo fichaje Joaquin Panichelli anotó para los visitantes.

Vuelve a Francia

Giroud se unió al Lille después de un período decepcionante con Los Angeles FC.

Anteriormente se hizo un nombre con el AC Milan, Chelsea y Arsenal, el club al que se unió desde Montpellier después de ganar el título francés en 2012, cuando anotó 21 goles en la liga esa temporada.

Giroud es el máximo goleador histórico de la selección masculina de Francia con 57 tantos y fue campeón de la Copa del Mundo 2018 con Les Bleus.

“Quería ponerme a prueba una vez más”, admitió.