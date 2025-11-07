Provoca joven conductor fuerte accidente en el Centro tras ignorar señal de alto

El impacto dejó daños materiales considerables y afectó el servicio telefónico tras el choque contra un poste de Telmex

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor residente de Laredo, Texas, protagonizó un aparatoso accidente en el sector Centro, luego de omitir una señal de alto y provocar una colisión que terminó con su vehículo impactado contra un poste de Telmex.

El percance ocurrió alrededor de las 7:50 de la noche en el cruce de las calles Victoria y Álvaro Obregón, una zona de alto flujo vehicular. A pesar de la fuerza del impacto, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el responsable fue identificado como Carlos Guadalupe, de 19 años, quien conducía un automóvil Honda Accord modelo 2006 en dirección de oriente a poniente. Al llegar al cruce con Obregón, el joven ignoró la señal de alto y se estrelló contra una camioneta Ford Expedition modelo 2001, guiada por Reginaldo, de 65 años.

Tras el choque, el Honda perdió el control y se proyectó contra un poste de Telmex, que resultó severamente dañado, dejando cables sueltos y afectando el servicio de telecomunicaciones en el área. Ambos vehículos quedaron con el frente destrozado, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad.

Agentes de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, determinando que la causa del accidente fue la falta de precaución del joven conductor, así como el incumplimiento de la señal de alto.