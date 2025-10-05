Provoca conductora choque al invadir carril en la colonia Unidad Nacional

El accidente, ocurrido en la avenida Eva Sámano y Prolongación Zaragoza, dejó sólo daños materiales tras una maniobra indebida que generó un impacto frontal entre dos vehículos

Las autoridades viales realizaron el peritaje correspondiente, determinando que la causa del accidente fue la falta de precaución. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular ocurrido en la colonia Unidad Nacional dejó como saldo únicamente daños materiales, sin personas lesionadas. El percance se registró en la intersección de la avenida Eva Sámano y Prolongación Zaragoza, involucrando a dos mujeres que conducían vehículos particulares.

De acuerdo con el parte oficial de Tránsito, el accidente fue provocado por Consuelo de Jesús, de 48 años, quien manejaba un automóvil Chevrolet Onix modelo 2024. La mujer circulaba en dirección de sur a norte por Eva Sámano y, al intentar dar vuelta a la izquierda, invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara de frente contra una camioneta Lincoln MKX modelo 2008, conducida por María Elizabeth, de 44 años.

La afectada circulaba en sentido opuesto, de norte a sur, con vía libre, cuando el otro vehículo le cerró repentinamente el paso al realizar la maniobra indebida.

Afortunadamente, ninguna de las conductoras resultó lesionada, y no fue necesario requerir servicios médicos. Sin embargo, ambos vehículos presentaron daños materiales considerables.

Las autoridades viales realizaron el peritaje correspondiente, determinando que la causa del accidente fue la falta de precaución y el manejo negligente por parte de la conductora del Chevrolet Onix, al no ceder el paso como lo establece el reglamento de tránsito.

El incidente sirve como recordatorio para los automovilistas sobre la importancia de respetar las reglas viales y ceder el paso correctamente al realizar giros en calles transitadas, especialmente en intersecciones donde la visibilidad y la fluidez del tráfico son clave para evitar accidentes.