Provoca conductor ebrio aparatoso accidente en pleno sector centro

El responsable, identificado como Erik Alexander, fue detenido tras impactar tres vehículos en un crucero céntrico

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor en estado de ebriedad provocó un aparatoso accidente en pleno sector Centro de la ciudad, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de las autoridades viales.

El percance ocurrió en el crucero de la avenida Camargo y la calle Doctor Mier, a un costado del Palacio Federal, según informó la Dirección de Tránsito en su parte oficial.

El responsable fue identificado como Erik Alexander, de 27 años, quien manejaba un Hyundai Sonata 2012 en dirección sur a norte por la avenida Camargo. Al no respetar la señal de alto, terminó impactándose contra un Honda Civic 2023, conducido por Víctor, de 21 años.

La fuerza del choque provocó que ambos vehículos se proyectaran hacia la esquina, golpeando además un Nissan Altima 2019 que se encontraba debidamente estacionado en el lugar.

Agentes de Tránsito confirmaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las tres unidades involucradas.

Tras la revisión, se determinó que Erik Alexander conducía bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.