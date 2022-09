Provoca choque en colonia Vista Hermosa

NUEVO LAREDO, TAM.- Por invadir una vía de preferencia, el conductor de una camioneta provocó un aparatoso accidente, en donde sólo se registraron daños materiales.

Jaime, de 35 años, manejaba una Chevrolet Traverse modelo 2014, placas mexicanas, circulando de oriente a poniente sobre la calle Río San Juan en la colonia Vista Hermosa.

Al llegar a la intersección con la avenida Prolongación Tecnológico, Jaime da vuelta y al ir pasando es impactado de costado por otra unidad motriz.

Se trata de una Honda CRV modelo 2004, placas mexicanas, conducido por Roberto, de 39 años, quien iba de sur a norte sobre la avenida Prolongación Tecnológico, contando con vía de preferencia.

“Voy circulando de oriente a poniente y en Río San Juan al dar vuelta no me percate de la camioneta y me impacto”, fue lo declarado por Jaime a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.