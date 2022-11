Provoca accidente tras pasarse un alto que no vio

NUEVO LAREDO, TAM.- Por no “ver” la señal de alto en transitado crucero del sector centro, un conductor provocó un aparatoso accidente, en donde sólo se registraron daños materiales.

Luis Gerardo, de 29 años, manejaba un Pontiac G6 modelo 2006, sin placas, circulando de poniente a oriente sobre la calle Madero.

Al llegar a la intersección con la avenida Álvaro Obregón, el hombre no respeta la señal de alto y choca contra una camioneta.

Se trata de una Ford Explorer modelo 2008, placas mexicanas, conducida por Rodolfo, de 50 años, quien iba de sur a norte sobre la Obregón, contando con vía de preferencia.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron atravesadas sobre el carril derecho de la avenida Obregón. No se registraron personas lesionadas, pese a lo aparatoso del percance.

“Vengo por la Madero y al llegar a la Obregón no me percate del alto y me lo pase”, fue lo declarado por Luis Gerardo a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.