Protestan frente al Cuartel Militar por asesinato de una niña de 4 años

Nuevo Laredo, Tam.— Familiares de la menor, Heydi Mariana de 4 años, asesinada de un balazo por militares, acompañados de amigos y vecinos, realizaron una protesta pacífica frente al Cuartel Militar, exigiendo justicia y castigo para los soldados que participaron en los trágicos hechos.

Adriana Rodríguez, abuela materna de la niña, entre llantos suplicó la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que este crimen no quede impune y los militares que lo cometieron sean llevados ante la justicia.

“Vengo a hablar, no con el corazón, porque el corazón lo tengo hecho pedazos, vengo a hablar con el coraje de una abuela, de una madre, vengo a exigir se haga justicia”, señaló la atribulada mujer.

Agregó “era una niña, que les hacía, para que dispararon, no iban otros carros, no iban otras camionetas, la niña la llevaban al hospital, cuál fue el pecado, tener los vidrios polarizados”.

Frente al personal militar que se ocultó tras la barda del Cuartel, la mujer fue directa en su exigencia, “señor presidente quiero justicia para mi nieta, justicia para mi niña, usted señor presidente es padre y abuelo, póngase en mis zapatos. Quiero justicia, nada más, que no quede impune este crimen”.

Narró que su otro nieto, de 7 años, está en shock. “no come, no habla, él cargó a su hermanita herida, tenía su ropita llena de sangre, no puede llorar, no reacciona”.

Juan Carlos Aguilar, amigo de la familia y quien acompañaba a la abuela materna de la víctima, destacó el riesgo que existe ante esta conducta por parte de los militares, que sin motivo alguno disparan en contra de cualquier persona.

“Ya se presentó la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, y se pide la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Secretaria de Gobernación, y demás autoridades para que este asesinato no quede impune”, manifestó Juan Carlos Aguilar.

Denunció que los militares dispararon a ciegas, “sin motivos, y todos estamos expuestos a estos atentados, ahorita fue una niña, al rato un joven que sale a divertirse, esto no es solo por Heydi, puede ser muchos, necesitamos justicia, que caiga quien deba caer y justicia para esta familia que hoy sufre este atroz dolor”.

La noche del miércoles, Heydi Mariana, de 4 años, era trasladada por la esposa de su abuelo al Hospital del IMSS. Iba con su hermanito de 7 años, en el asiento trasero de un Chevrolet Cobalt, conducido por Griselda Lizeth, de 43 años.

En el crucero de 20 de Noviembre y González, personal militar sin mediar motivo alguno, disparó directamente contra el automóvil y uno de los proyectiles hirió en la cabeza a la pequeña, que murió. La bala penetró por la nuca y salió por enfrente, con exposición de masa encefálica.

En el automóvil, Griselda llevó a la niña al IMSS, sin embargo estaba sin vida. El balazo que recibió en la cabeza a manos de personal militar, le causó la muerte en forma instantánea.