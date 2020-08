Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo advierte sobre panales de abejas

NUEVO LAREDO, TAM. – La dirección de Protección Civil y Bomberos en Nuevo Laredo, recomienda a la población evitar destruir panales o molestar a los enjambres de abejas y con ello evitar el ataque de las mismas.

Omar Enríquez Sánchez, titular de la dependencia dijo que en caso de detectar un enjambre no se debe destruir ni tratar de ahuyentarlo y debe ser reportado a los teléfonos de emergencia, para que un equipo apto para su desalojo se encargue de retirarlo.

“Es importante que la población cumpla con algunas medidas si se encuentra cerca de un enjambre como: guardar la calma, correr lo más rápido posible, sin hacer ruido ni agitar los brazos o movimientos bruscos, buscar refugio si lo están siguiendo, no matarlas para no atraer con el olor a más de ellos, ni intentar capturarlas”, recomendó.

El funcionario aseguró que los gritos, ruidos fuertes; colores y olores intensos causan irritación a las abejas, así como los insecticidas y el humo, por lo que se debe llamar a Protección Civil y dejar que sean sus elementos los que las ahuyenten.

“Si se sufren picaduras deben retirar de inmediato los aguijones raspándolos con las uñas, hacia los lados o con una tarjeta plástica; no presionar el ámpula con dedos ni pinzas, no aplicar alcohol ni dar masaje a la zona afectada, este año hemos atendido casos, pero no de gravedad”, recalcó.

Destacó que a la semana reciben entre 20 y 25 reportes de enjambres de abejas, sin embargo, durante la temporada de calor, el número de atenciones incrementa hasta 7 y 8 reportes diarios.

Agregó que la picadura de abeja no es grave, únicamente en caso de ser la persona alérgica o recibir múltiples picaduras debe recibir atención médica urgente para evitar complicaciones en la salud.

Enríquez Sánchez, agregó que, si el enjambre es demasiado grande, o pone en riesgo la integridad de las personas, lo mejor es llamar a los números de emergencia 712-2124, 712-3030 o bien a la línea de auxilio nacional 911, para que personal capacitado lo retire.