Protagoniza Arámbula ‘La Doña 2’

View this post on Instagram

Es tiempo de actuar ahora !…. Camino a #LaDońa2 listos ? comenzando el 2020 con el estreno de la segunda temporada de #LaDońa el próximo 13 de enero 9 de la noche por @telemundo #AltagraciaSandoval esta de vuelta …. Acampańada de un maravilloso elenco no se pueden perder el comienzo de esta nueva historia …. ✨♥️