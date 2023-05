Promueve EU permisos en línea para agilizar viajes

LAREDO, TX. — Con el inminente fin de semana del Día de los Caídos a punto de dar inicio a la temporada de viajes de verano, la Oficina de Operaciones Aduaneras (OFO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU. en la Oficina Regional de Laredo recomienda que los viajeros soliciten permisos de turista en línea y consulten los tiempos de espera en la frontera en www.cbp.gov para minimizar los retrasos en los viajes.

“Con los viajes de verano reanudando los volúmenes previos a la pandemia, recomendamos encarecidamente a aquellos que necesitan permisos de turista que ahorren tiempo al llegar a los EE. UU. Solicitándolos en línea a través de CBP One y verificando los tiempos de espera en la frontera y eligiendo los cruces de puentes en consecuencia”, dijo el Director de Operaciones Aduaneras Eugene Crawford.

“Recomendamos encarecidamente a los viajeros que aprovechen estos consejos para ahorrar tiempo y aprovechar al máximo su experiencia de viaje de ”, continuó.

Los puertos de entrada del sur de Texas implementan una variedad de medidas efectivas para facilitar un flujo de tráfico fluido y ordenado, incluido el estímulo para presentar solicitudes de permisos de turista electrónicamente a través de CBP One y horarios de procesamiento ampliados cuando sea posible.

Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que traigan un documento que cumpla con la Western Hemisphere Travel Initiative, como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del programa de viajero confiable, una licencia de conducir mejorada o una tarjeta tribal mejorada, cuando vuelvan a ingresar a los Estados Unidos y deben estar preparados, presentar un documento que cumpla con WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza.

Las personas que crucen la frontera suroeste de EE. UU. entre los puertos de entrada o sin la documentación adecuada estarán sujetas a consecuencias. Para evitar estas consecuencias, se alienta a las personas a utilizar las numerosas vías legales que Estados Unidos ha ampliado en los últimos dos años, incluido el uso de la aplicación CBP One para presentar en un Puerto de entrada de los E.E.U.U.

CBP alienta a todos los viajeros a tener a mano sus documentos de entrada que cumplen con WHTI cuando se acercan a las cabinas de inspección primaria y a declarar todos los artículos agrícolas, licores y moneda o instrumentos monetarios que excedan los $10,000.

Para ayudar a reducir los tiempos de espera y las largas filas, los viajeros pueden aprovechar la facial biometrics y CBP One™, que es un portal único para aplicaciones y servicios móviles de CBP.

Conozca la diferencia entre mercancía prohibida (que por ley tiene prohibido ingresar a los EE. UU.) y mercancía restringida (artículos que necesitan un permiso especial para ingresar a los E.E. U.U.) Para evitar posibles demoras o multas debido a que los viajeros traigan artículos agrícolas prohibidos/restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje para consultar la guía Know Before You Go en el siguiente enlace.

Los miembros del público viajero pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera a través de este enlace o también obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora.