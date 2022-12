Promueve Arnulfo Rodríguez su planilla para el SNTE

NUEVO LAREDO, TAM.- A la víspera de las elecciones para elegir al nuevo Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 30, visitó esta ciudad fronteriza, el candidato de la Planilla Amarilla, Arnulfo Rodríguez Treviño, mismo que dejó este cargo en el año 2012, y nuevamente busca representar a este gremio en Tamaulipas.

“No estoy aquí para un cierre de campaña. Solo vine con todos los miembros de mi planilla a visitar y platicar con los compañeros maestros y con ustedes la prensa. Ya que eso de hacer un cierre sería un gasto muy grande de dinero que no tenemos. Así que es solo eso, una visita al gremio, comprometernos con ellos. Trabajaré a favor de todos ellos, buscando mejorar la situación de todos los maestros”, expresó Rodríguez Treviño.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en conocido restaurante en Nuevo Laredo, el abanderado de la Planilla Amarilla dijo que está consciente de las necesidades de los maestros. Y, con su experiencia de más de 30 años en el tema sindical, sabe perfectamente cómo trabajar y cómo negociar a favor de todos los profesores del Estado.

“Yo siempre he sido una persona de palabra, siempre he conservado mis principios. Me debo a mis compañeros primero que nada. Esto no se trata de intereses personales, no se trata de un sindicato solamente sino de ayudar a mis compañeros profesores”, resaltó Arnulfo Rodríguez.

Para concluir, invitó a todo el gremio académico a que acudan a votar, que vayan sin sus celulares para que todo sea más limpio. Pero que no dejen de hacer valer su derecho y sobre todo pensando en sí mismos.

También dejó ver que para el día de las elecciones, este viernes, él estará en Ciudad Victoria, tanto para votar y esperando los resultados.