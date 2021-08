Prohíben cobrar cuotas escolares

NUEVO LAREDO, TAM.- La próxima semana se hará entrega de paquetes de libros de texto a los alumnos de educación básica y queda prohibido que los directores o mesa directiva condicionen su entrega por el pago de la cuota escolar, de hacerlo en el plantel, se estaría cometiendo un delito que debe denunciarse, afirmó Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo.

“La situación económica de algunas familias es precaria, difícil y vamos a ser subsecuentes y lo digo porque tengo ya algunas quejas de algunas secundarias que están cobrando mil 700 o mil 800 pesos por cuota. Quiero decirle a los directores y a las mismas sociedades de padres de familia que no se vale que no se entreguen los libros de texto o los materiales que da el municipio, no es a cambio de, eso es penado”, manifestó.

Indicó que a pesar de los tiempos difíciles que se presentan en algunas escuelas a causa de daños que se registraron con la tormenta de mayo, eso no es motivo para aumentar y exigir el pago de cuotas escolares en los 357 instituciones de educación básica que hay en la ciudad.

“Por favor, si es cierto que les pedimos a los padres de familia que nos ayuden de acuerdo a sus posibilidades, hoy más que nunca, pero de ninguna manera es condicionante, no es una situación obligatoria por lo tiempos que estamos viviendo. Que vengan aquí al Crede o busquen a los supervisores de secundaria ya sea de generales o de técnicas si se les presenta este tipo de situaciones”, señaló.

El Crede se ubica en Privada Pedro Pérez Ibarra 4902, el número de teléfono es el 867 713 53 57, en un horario de las 8:30 de la mañana a las 5:00 de la tarde de lunes a viernes.