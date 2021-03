Prohíben a comerciantes ambulantes instalarse en lugares no permitidos

Inspectores de comercio informar estarán vigilante en los lugares donde las familias podrán acudir para que no haya aglomeraciones. [Perla Martínez / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.– Durante el Día de Pascua, inspectores de la Dirección de Comercio Informal, Alcoholes y Espectáculos Públicos en Nuevo Laredo vigilará que los comerciantes no se instalen en espacios de venta que no son permitidos para evitar aglomeraciones que puedan ser fuente de contagio de Covid-19.

Víctor Almanza Hernández, titular de la dependencia, dijo que se otorgaron algunos permisos para que los comerciantes se instalen en diferentes sectores de la ciudad.

“El parque Viveros y Narciso Mendoza van a estar cerrados durante este día, no voy a otorgar ningún permiso en estas áreas porque no van a estar abiertos, otros espacios si van a estar abiertos, sin embargo, nosotros vamos a tener vigilancia en esos parques para que no haya ningún comerciante vendiendo sus productos”, comentó.

El funcionario señaló que personal a su cargo estará vigilante en los lugares donde las familias podrán acudir, para que no haya aglomeraciones en cuanto a los comerciantes que estarán ofreciendo sus productos alusivos a la fecha.

“Vamos a tener guardias para regular a los comerciantes y que no haya aglomeración de gente, todo nuestro personal estará laborando, para nosotros son días importantes porque son eventos fuertes, es decir, tenemos que mover a todo el personal para que esté vigilante de la situación”, indicó.

Recalcó que es obligatorio que los vendedores ambulantes de artículos y de alimentos, usen cubrebocas y tengan a disposición gel antibacterial.

“Los inspectores estarán realizando recorridos a fin de que los comerciantes cumplan con estos protocolos, ya que, de no ser así, se les puede retirar su permiso para venta, pues seguimos con la pandemia por eso debemos seguir la normatividad”, agregó Almanza Hernández.

Para mayor información deben acudir a las oficinas de Comercio Informal, en el edificio ‘El Palomar’, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde para solicitar información, requisitos y costos.