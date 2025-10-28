Productores tamaulipecos se suman a la prevención del gusano barrenador

Ciudad Victoria, Tam.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, fortalece las acciones de prevención y concientización para mantener a Tamaulipas libre del gusano barrenador, destacando el mensaje “Sin heridas, no hay gusaneras”.

En esta segunda etapa del programa, se implementa una estrategia directa en territorio, con presencia en ejidos y comunidades que colindan con los estados de Veracruz y San Luis Potosí. Las actividades se han llevado a cabo en los municipios de Altamira, González, El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Tula, Bustamante, Jaumave y Miquihuana, donde se brinda información clara y oportuna a las y los productores pecuarios.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, informó que además de las jornadas de capacitación, se realiza la entrega de material informativo, kits para toma de muestras y cicatrizante gratuito, con el objetivo de que las y los productores cuenten con las herramientas necesarias para actuar de manera inmediata ante una posible presencia del gusano barrenador.

Destacó que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con la sanidad, productividad y competitividad del sector pecuario estatal, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y la cultura de prevención en las unidades de producción.

“La participación activa de las y los productores es fundamental para preservar el estatus sanitario que distingue a Tamaulipas y proteger el patrimonio ganadero de las familias rurales”, subrayó Varela Flores.

Así mismo, destacó que, con estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del campo tamaulipeco y con la protección de la salud animal en todo el territorio estatal.