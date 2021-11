Primer trailer de El Libro de Boba Fett (TRAILER)

CD. DE MÉXICO.- En un día tan señalado como hoy, día de Todos los Santos, Disney decide lanzar el primer trailer oficial de la serie “El Libro de Boba Fett” (“The Book of Boba Fett”). Ésta será la siguiente serie de Star Wars en estrenarse, continuando con lo visto en la escena poscréditos vista en la segunda temporada de “The Mandalorian”. Tras su regreso en la segunda temporada, descubrimos que Boba no murió cuando cayó en la fosa del en el Episodio VI de Star Wars. Esta serie aclarará también qué pasó con Boba desde ese Episodio VI y cuando ha reaparecido en el universo Star Wars.La idea es que esta serie reflejará la verdadera naturaleza de Boba.

La descripción oficial de la serie indica que se centrará en el legendario cazarrecompensas Boba Fett (Temuera Morrison) y la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen) mientras navegan por el inframundo de la Galaxia y regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que gobernaron en su momento Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

Every galaxy has an underworld.

Experience the new trailer for The Book of @BobaFett. The Original Series starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/GpfuzpKzqC

— The Book of Boba Fett (@bobafett) November 1, 2021