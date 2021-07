Prevén temperaturas desde los 38 a los 40 grados centígrados

NUEVO LAREDO, TAM. – La Dirección de Protección Civil y Bomberos, dirigida por Omar Enriquez Sanchez, informó que la canícula estaría concluyendo el próximo 20 de agosto, sin embargo continúa lo que se conoce como canícula pequeña, siendo esta otro periodo donde las temperaturas pueden variar sin dejar de ser fuertes, en los promedios de los 36 y 38 grados centígrados.

“Afortunadamente no se han dado atenciones por deshidratación, esto debido a la poca movilidad de la gente, ahora que regresamos a fase 1 por covid-19, desafortunadamente los encuentros deportivos no se están llevando a cabo, se suspendieron todas las ligas, por lo mismo del covid, por consecuencia no se han reportado personas con golpes de calor o alguna otra situación relacionada a las altas temperaturas”, explicó Enriquez Sanchez.

Así mismo y para evitar aglomeraciones, el director de Protección Civil, precisó que se suspendió el programa del puesto de hidratación, ya que por la misma alerta de fase 1 por covid, se evita que se generen multitudes evitando que pueda resultar en contagios por el virus, tratando de hidratar a la ciudadanía. “Estamos solicitando a la gente que se quede en casa el mayor tiempo posible, en esta semana vamos a tener temperaturas que van a ir, desde los 38 a los 40 grados centígrados, entonces sí es muy necesario estarnos cuidando y proteger a nuestra familia, tanto de las altas temperaturas, como del covid”, comentó.