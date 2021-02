Prevén agua sólo hasta marzo en sur de Tamaulipas

Informan que no están advirtiendo de un desastre en la zona sur por la falta de agua que se avecina, si no, que ya es un hecho

TAMPICO.- El sector empresarial advirtió hoy que a más tardar el próximo mes de marzo se agotará el agua del sistema lagunario, que abastece a miles de habitantes y a cerca de 10 mil empresas de la zona conurbada, que abarca a Tampico, Madero y Altamira, al sur de Tamaulipas.

Lo anterior, luego de que requieren de recursos por alrededor de mil 200 millones de pesos, que autorice la Conagua, para inversión en mantenimiento y tapar las fugas.

Por medio del sistema lagunario del sur de Tamaulipas, que está próximo a secarse, extraerían el agua para el proyecto Monterrey VI, y se enviaría a la zona metropolitana de la ciudad neoleonesa para el consumo humano, pero que fue cancelado por la administración del Gobernador Jaime Rodríguez, por costoso.

Al respecto de la crisis que se registra por el agua, representantes del Consejo de Instituciones del Sur de Tamaulipas (CIEST), en conferencia, presentó un informe en el que alerta de que ante el pronóstico de ausencia de lluvias a corto plazo y resto del año, así como las fugas que vacían el afluente, estima que para marzo quedará seco el sistema.

Según el informe de este lunes del Organismo Cuenca del Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, (Conagua), el sistema lagunario Tampico, registra una elevación de 45 metros y un almacenamiento de 430 millones de metros cúbicos de agua, que representa un 63 por ciento de su capacidad.

No obstante, el año pasado en esta misma fecha, la elevación fue de 83 metros, que equivalen a 601 millones de metros cúbicos de almacenamiento.

Jesús Abud, presidente del CIEST, advirtió que es el peor nivel que se registra en los últimos 20 años.

“Porque están en riesgo muchas cosas; la posibilidad de quedarnos sin agua en el 2021, es una realidad, no hay, no hay pronóstico de lluvias y estamos a un corto tiempo, yo les diría que ahorita el tema sería atinarle en qué fecha, pero, de que nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin agua”, expresó.

“Nos hablan que pudiéramos quedarnos sin agua en el mes de marzo, esa es una proyección, es una realidad. No, no estamos haciendo otra cosa más que interpretar los documentos oficiales de la Conagua”.

“Que hoy nos tiene especialmente preocupados, especialmente preocupados, el agua es la herramienta económica más fuerte que tenemos en el sur de Tamaulipas, y vamos a decir, que paradójicamente es lo que más tenemos, agua, no tenemos problemas de abasto de agua, solamente que no tenemos los recursos para almacenar y cuidar esa agua”, agregó.

Abud criticó que la falta de mantenimiento ha deteriorado la cortina y la infraestructura, donde convergen las aguas de los ríos Pánuco y Guayalejo, y se abastece al sur del estado.

“La prioridad hoy es evitar la fuga de agua, cómo le vamos hacer para que no se nos escape más el agua o por lo menos poner algunos tapones provisionales, porque hoy tenemos una condición precaria en el nivel de agua, hoy podríamos decir que al mes de febrero, estamos en un nivel de los 45 centímetros, cuando en los últimos 20 años no habíamos tenido ese nivel en estas fechas, siempre el nivel estaba 30 centímetros arriba del que está hoy y 75, 80 centímetros”, subrayó.

Desde hace años, dijo, que han solicitado a la Conagua recursos, luego de presentar un proyecto por parte del CIEST, que requiere de una inversión de mil 200 millones de pesos, con el fin de subsanar y dar mantenimiento a la red, para evitar las fugas y el deterioro.

“Si atendemos este tema, como es el marco normativo, tendríamos que partir de que el responsable es la Conagua todo lo demás han sido gestiones, no hay presupuesto para esta obra, no se tiene presupuestado a pesar de que la Conagua va ejercer en el 2021 un 14 más que el presupuesto del 2020, que es algo muy bueno, pero no estamos, nuestra obra no está”, cuestionó.

“Lo ideal tomando en cuenta que el sistema lagunario debe de estar sometido a un mantenimiento permanente, hoy con tantos años de abandono, se requiere del orden de mil 200 millones de pesos, para tener un sistema lagunario óptimo, hoy que es el llamado hoy, queremos ponerle cualquier tipo de cosas que nos sirvan para detener las fugas de agua”.

La presidenta entrante del CIEST, Bertha Salinas, dijo que no están advirtiendo de un desastre en la zona sur por la falta de agua que se avecina, si no, que ya es un hecho.

“Tenemos una urgencia, ya no es su vamos a prevenir el desastre, ya estamos en el desastre”, señaló.

Salinas dijo que han tocado todas las puertas del gobierno del estado y de la federación, entre ellos de la Conagua y de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), pero que han sido desairados por falta de recursos.

Dijo que con frecuencia se entrevista y dialogan con el delegado de la Conagua, Jesús Chiw Vega, pero que le da largas al proyecto y al final les dice que no hay recursos o que vuelvan a revisar el proyecto.

“Pero la respuesta es esa; no pues no hay presupuesto para ustedes, y ahora el proyecto ejecutivo que había pues hay que actualizarlo”, comentó.