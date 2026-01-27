Prevé CREDE retomar clases presenciales el miércoles y jueves

Nuevo Laredo, Tam. — Tomando en cuenta que la temperatura ambiental de este lunes por la mañana alcanzó los -4 grados centígrados y considerando las recomendaciones de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, este día la autoridad educativa en Nuevo Laredo reportó asistencia cero en el nivel básico de educación.

“Este clima ha originado que la Secretaría de Educación en Tamaulipas, el gobierno del Estado y gobierno municipal, en sí todas las autoridades hayan pensado y se haya emitido una circular para todas las escuelas, independientemente de que los criterios ya existen. Sabemos que las escuelas no están trabajando ahorita, porque están apegadas a esta circular. Cuando la temperatura baje a cero grados o más debajo de los 0 grados, entra el criterio de los padres de familia”, resaltó el jefe del CREDE, profesor César Bolaños Hernández.

Asimismo precisó que las escuelas que presentaron asistencia presencial nula, aplican el trabajo desde casa, algunas con clases en línea otras con trabajos que fueron preparados y entregados con antelación a los padres y alumnos, precisamente para no desatender su educación en estos días de clima frío.

Bolaños Hernández indicó que este martes se espera de igual manera asistencia cero en las escuelas, pero al mejorar el clima para el día miércoles y jueves, se retomarán las clases presenciales en todas y cada una de las instalaciones de nivel básico.

Para concluir, dijo que ya el viernes de nueva cuenta no asistirán los alumnos a clases, ya que se estaría llevando a cabo el primer Consejo Técnico Escolar del 2026, destacando que seguirán la misma dinámica de todos los años, en dejar trabajos para el alumnado mientras los maestros se actualizan y cumplen con los temas programados.