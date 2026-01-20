Pretemporada Binacional comenzará el 10 de marzo en la frontera

La novena de los Dos Laredos contará con 38 días de preparación y 17 juegos de exhibición rumbo a la campaña 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Previo a iniciar la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, el Club de Béisbol Tecos de los Dos Laredos contará con una preparación intensa de más de un mes, al iniciar el martes 10 de marzo en el Uni-Trade Stadium su campo de entrenamiento con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la campaña regular el viernes 17 de abril.

La actividad para los dirigidos por Félix Fermín iniciará por la mañana del martes 10 de marzo en las instalaciones del nido texano, teniendo 11 días continuos de entrenamientos previo a sus primeros dos encuentros de preparación como local ante Acereros de Monclova el sábado 21 y domingo 22.

Tecos pagará la visita a tierras acereras el miércoles 25 de marzo, para luego retornar a la frontera y sostener tres juegos seguidos frente a Sultanes de Monterrey entre el viernes 27 y domingo 29. A la semana siguiente los Dos Laredos retornarán a Monclova el miércoles 1 de abril, y el fin de semana (del 3 al 5) se enfrentarán de nueva cuenta a los regiomontanos pero ahora en condición de visitante.

El martes 7 de abril, en conjunto con el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, se realizará una clínica de béisbol para niños y jóvenes en el Parque La Junta. Más tarde ese día se disputará el tradicional juego en beneficio del Sistema DIF Nuevo Laredo.

En esa segunda semana de abril -la previa al comienzo de la temporada- la novena Binacional jugará ante Saraperos de Saltillo el miércoles 8 en Coahuila y el jueves 9 en Laredo. El sábado 11 y domingo 12 se tiene programado otro par de encuentros en Monclova.

Frente a Charros de Jalisco dos serán los juegos de exhibición a disputarse el martes 14 y miércoles 15 de abril en Reynosa, Tamaulipas, para al día siguiente tomar la ruta hacia Aguascalientes y comenzar la temporada en el Estadio Alberto Romo Chávez el viernes 17 ante Rieleros.

Si bien, los rivales están confirmados, aún restan detalles por definir respecto a horarios de inicio de los juegos según lo informado por la gerencia deportiva de los fronterizos, encabezada por Kelvis Flete.

Con la mira puesta en mantenerse como uno de los mejores equipos del circuito, Tecos de los Dos Laredos prepara una pretemporada de alto nivel y demanda competitiva. Más detalles sobre incorporaciones de jugadores estarán dándose a conocer más adelante por parte del equipo Binacional.

Juegos de preparación para el Club Tecos en 2026*:

· Sábado 21/03: vs. Acereros en Laredo

· Domingo 22/03: vs. Acereros en Nuevo Laredo

· Miércoles 25/03: vs. Acereros en Monclova

· Viernes 27/03: vs. Sultanes en Laredo

· Sábado 28/03: vs. Sultanes en Laredo

· Domingo 29/03 vs. Sultanes en Nuevo Laredo

· Miércoles 01/04: vs. Acereros en Monclova

· Viernes 03/04: vs. Sultanes en Monterrey

· Sábado 04/04: vs. Sultanes en Monterrey

· Domingo 05/04: vs. Sultanes en Monterrey

· Martes 07/04: juego a beneficio DIF Nuevo Laredo

· Miércoles 08/04: vs. Saraperos en Saltillo

· Jueves 09/04: vs. Saraperos en Laredo

· Sábado 11/04: (rival por definir) en Monclova

· Domingo 12/04: (rival por definir) en Monclova

· Martes 14/04: vs. Charros en Reynosa

· Miércoles 15/04: vs. Charros en Reynosa

Programación sujeta a cambios*