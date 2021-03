Presume Bella Thorne su anillo de compromiso

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Bella Thorne, de 23 años y el cantante italiano Benjamin Mascolo, de 27, anunciaron en sus redes sociales su compromiso luego de nueve meses de noviazgo.

“¡Ella dijo que sí @bellathorne!”, compartió el intérprete en Instagram, mientras la también cineasta posteaba un video de ella mostrando su anillo de compromiso de diamantes en forma de pera.

“Gracias por ser increíble bebé. Te amo mucho. Sí, nos vamos a casar. Celebración en Italia y Estados Unidos”, dijo Mascolo en un video difundido en sus historias de Instagram.

Previamente, Thorne dio pistas sobre un posible compromiso en enero pasado, compartiendo una foto de Mascolo con varios emojis de anillo de bodas y la leyenda. “El gran anuncio vendrá pronto. Estoy tan feliz.”

En esa foto, Benjamin aparecía vestido de blanco mientras sonreía a la cámara y colocaba su mano sobre la rodilla de Bella.

“Esta chica es mi superhéroe, trabaja más duro que nadie que haya conocido y es increíble. Te amo, cariño”, escribió en su momento.

Thorne y Mascolo se unieron por primera vez en abril de 2019, pocos días después de que ella anunciara su separación de Mod Sun, con quien ella y la youtuber Tana Mongeau habían tenido una relación abierta.

La pareja hizo oficial su noviazgo en Instagram, en junio del mismo año.

En septiembre de 2019, ambos revelaron su amor de forma más pública a su paso por la alfombra roja del estreno del debut como directora de Thorne, Her and Him, en el Festival de Cine de Oldenburg en Alemania.