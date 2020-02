“Presidente, se nos acaba el tiempo”, suplican abuelitos a AMLO

La señora Patricia Medina, de 52 años de edad, fue diagnosticada con cáncer de mama expansivo y acusa que en el hospital donde la tratan, no hay medicamento

CIUDAD DE MÉXICO.- La señora Patricia Medina, de 52 años de edad, fue diagnosticada con cáncer de mama expansivo en noviembre de 2019.

Pese a que su tumor es agresivo y avanza con rapidez, sólo ha recibido una quimioterapia, de un ciclo de ocho, porque faltan fármacos oncológicos en el Hospital Regional Adolfo López Mateos del lSSSTE, donde se atiende.

Su esposo, Saúl Santoyo, denunció que desde hace dos semanas no recibe su tratamiento porque hay escasez del fármaco epirubicina, por lo que pidió apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Señor presidente, no tenemos tiempo, se nos acaba, y no hay medicamento, necesitamos epirubicina, no promesas”, indicó el señor de 53 años.

“El doctor me dijo claramente: ‘si no hacemos las aplicaciones, el cáncer va a tomar más fuerza y ya no se va a poder detener, se va a morir su esposa, en pocas palabras'”.

“Y también me comentó: ‘el 80 por ciento de los pacientes que tienen cáncer en el Hospital Adolfo López Mateos no están teniendo el medicamento'”.

La señora también pidió a López Obrador atender el problema de falta de fármacos oncológicos.

“Yo no le echo la culpa al presidente, yo nada más le pido que nos ayude a darle prontitud a esto”, dijo la paciente.

Apoyados los dos en su bastón, los señores caminaron del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde sostienen una mesa de diálogo para pedirle a las autoridades el fármaco que requieren debido a que ni siquiera lo han encontrado en farmacias.

“He buscado por todo el país y no la hay. Hablo con las autoridades y dicen que sí existe, entonces, que ya lo apliquen”, dijo el señor Santoyo.