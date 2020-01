Presentan nominados a los Brit Awards

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nominados a los premios que reconocen lo mejor de la música británica e internacional, los Brit Awards, fueron revelados este sábado.

Entre algunas de las estrellas que competirán por una de las estatuillas que se entregarán el próximo 18 de febrero figuran nombres como Harry Styles, Coldplay, Charli XCX y Billie Eilish.

En la categoría de Mejor Grupo compiten Foals, Bastille, Bring Me The Horizon, Coldplay y D-Block Europe.

Por el premio a Mejor Solista Británica contienden Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel y Mahalia.

Dave, Harry Styles, Lewis Capaldi, Michael Kiwanuka y Stormzy buscan el reconocimiento a Mejor Solista Británico.

Los nominados al Premio de Mejor Nuevo Artista son Lewis Capaldi, Dave, Aitch, Mabel y Sam Fender.

En la sección de Canción del Año compiten “Ladbroke Grove”, de AJ Tracey; “Giant”, de Calvin Harris y Rag’n’Bone Man; “Location”, de Dave y Burna Boy; “I Don’t Care”, de Ed Sheeran y Justin Bieber; “Someone you Loved”, de Lewis Capaldi; “Don’t Call Me Up”, de Mabel; “Nothing Breaks Like a Heart”, de Mark Ronson y Miley Cyrus; “Dancin’ with a Stranger”, de Sam Smith y Normani; “Vossi Bop”, de Stormzy y “Just You and I”, de Tom Walker.

Por la estatuilla a Mejor Solista Internacional Femenina compiten Billie Eilish, Ariana Grande, Camila Cabello, Lana del Rey y Lizzo.

En la rama de Mejor Solista Internacional Masculino están nominados Bruce Springsteen, Burna Boy, Dermot Kennedy, Post Malone y Tyler the Creator.

Los nominados en la categoría de Álbum del Año son Psychodrama, de Dage; Fine Line, de Harry Styles; Divinely Uninspired a Hellish Extent, de Lewis Capaldi; Kiwanuka, de Michael Kiwanuka y Heavy is the Head, de Stormzy.