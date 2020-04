Prepara BTS shows en línea

CIUDAD DE MÉXICO.-BTS anunció Bang Bang Con, una nueva serie de conciertos en línea para sus seguidores, informó NME.

Divididos en ocho partes, los espectáculos serán transmitidos durante el fin de semana del 18 al 19 de abril, brindarán a sus fans la oportunidad de ver los conciertos de BTS y las reuniones de fanáticos de todo el mundo.

Disponibles de forma gratuita los conciertos estarán en el canal oficial de la banda.

El 18 de abril, sus seguidores podrán ver presentaciones como The Most Beautiful Moment in Life del 2015 y Epílogo de 2016 de la misma gira, así como la trilogía en vivo del 2014 Episode II, The Red Bullet y BTS 3rd Muster.

Al día siguiente, el 19 de abril, serán emitidos Episodio III del 2017, The Wings Tour, The Final’ y BTS 4th Muster Happy Ever After. Además su show en vivo de su reciente gira Love Yourself también estará disponible.

Las transmisiones de conciertos en vivo se producen cuando BTS anunció recientemente la reprogramación de su próxima gira por Estados Unidos debido a la pandemia de coronavirus.