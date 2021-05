Preocupa a operadores vencimiento de licencias

NUEVO LAREDO, TAM.- Aumenta la preocupación entre los operadores porque no hay ampliación del plazo para que crucen con documentos vencidos hacia Laredo, Texas.

José Antonio García Fuentes, presidente de la a Unión Fronteriza de Operadores (UFO), informó que no han recibido ninguna nueva fecha de la aduana de Laredo, Texas sino sigue como fecha límite el día 31 de mayo.

En todos los meses anteriores, los oficiales de la dependencia Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) han permitido a los operadores cruzar en sus camiones de carga con documentos vencidos con el requisito de mostrar la Hoja de Prórroga publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la cual el gobierno federal mexicano solicita que se reconozcan como válidas.

A diario cruzan cientos de operadores de camiones de carga con licencias federales internacionales vencidas, porque debe recordarse que por la pandemia de Covid-19 ha prevalecido un rezago en todos los trámites que realiza la SCT, como exámenes físicos, que son requisito para solicitar licencias federales por primera vez como renovación, y García Fuentes mencionó que son miles los operadores que tienen documentos vencidos.

Al día de hoy tampoco la SCT ha informado sobre una nueva prórroga, sino sigue hasta el 30 de junio la vigencia para licencias federales y otros documentos que necesitan los operadores para trabajar.

Garcia Fuentes consideró lamentable que se dejó pasar el tiempo y ahora existen riesgos de que miles de operadores no trabajen por la tardanza de la SCT en atender las solicitudes de exámenes físicos integrales y en expedir licencias federales.

Esos riesgos, agregó, no solamente dejará sin trabajo a los operadores sino también suspenderá ingresos para las agencias aduanales y empresas del autotransporte de carga, y en consecuencia disminuirán los cruces e ingresos para la aduana de Nuevo Laredo.