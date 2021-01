Premios Grammy ¿pospuestos por la pandemia?

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el portal de los premios Grammy tiene activa la cuenta regresiva para la ceremonia prevista para el 31 de enero, el sitio de la prestigiada revista Rolling Stone afirma que la fecha de entrega cambiará a marzo

La Academia de Artes y Ciencias de la Grabación (NARAS, por sus siglas en inglés), dio a conocer en noviembre pasado a los principales contendientes al gramófono e indicó que haría una fiesta de entrega solo con artistas y músicos presenciales, pero desde entonces no ha habido noticias del show ni de sus protagonistas.

La publicación reportó este martes que diversas fuentes aseguran que en los próximos días se anunciará que la máxima fiesta musical será postergada por la pandemia de coronavirus.

The Grammys will no longer be held this month, with organizers now hoping to stage the event in March https://t.co/xuWVADhmPv pic.twitter.com/mzjKcXForN

— Rolling Stone (@RollingStone) January 5, 2021