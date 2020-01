“Prefiero verme sexy que gorda”: Salma Hayek responde a críticas sobre su vestido

CIUDAD DE MÉXICO.- El gran revuelo por el escote de Salma Hayek en los Golden Globes 2020 sigue dando de qué hablar. El ajustado vestido Gucci compuesto de dos colores, no solo ha sido objeto de crítica sino también de gran polémica, ya que algunos lo han considerado como un atuendo demasiado inapropiado, mientras que otros aplauden semejante decisión.

Sin embargo, Salma no se quedó callada y en una entrevista para el medio “Al Rojo Vivo” , la actriz veracruzana respondió a todos aquellos que le han criticado enseñar su atrevido escote. Con el gran humor que la caracteriza, Hayek dijo que se siente bien al usar ese tipo de prendas: “Me siento bien. Tengo 53 años. ¿Por qué no?” También aprovechó para desmentir que se haya sometido a alguna cirugía de aumento de senos: “La verdad es que he subido de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo”.

Con respecto a su escote, la actriz declaró: “A veces te vistes de una manera en la que te ves grande, a veces hay que ponerse cosas que se ven demasiado sexy porque si no, te ves gorda. Entonces, prefiero verme sexy que gorda”.

Sin embargo, nosotras pensamos que ninguna mujer debe ser cuestionada sobre su cuerpo sea quien sea y lo que realmente importa es que Salma se haya sentido cómoda con su vestido y así lo haya demostrado. Su gran talento e inteligencia no debe ser definido por su aspecto, sin embargo, lo que ella transmite nos inspira para que nosotras podamos lucir lo que queramos cuando queramos.