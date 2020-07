Postergan Olímpicos Juveniles hasta 2026

MONTERREY.- El Comité Olímpico Internacional anunció hoy que los Juegos Olímpicos de la Juventud (Juveniles) Senegal 2022, con sede en la ciudad de Dakar, fueron reprogramados para el año 2026 debido a las consecuencias que pudiera ocasionar la emergencia sanitaria del Covid-19.

Macky Sall, presidente del Senegal, argumentó que el aplazamiento se debe para planificar mejor los juegos debido a las circunstancias y la preocupación actual por la que pasa el mundo (por el coronavirus).

Por su parte, Thomas Bach, titular del COI, aseguró que la medida permite a Senegal continuar con los preparativos para los JOJ 2026, lo que significará ser el primer evento olímpico organizado en África.

“Una generación completa no tendrá la oportunidad de vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos Juveniles porque los atletas elegibles para el 22, ya no podrían participar en el 26”, dijo Juan Manuel Rotter, ex director de Calidad del Inde y la Comisión Nacional del Deporte.

Los llamados JOJ nacieron en Singapur 2010, mismo donde debutó en una justa Olímpica de Verano el lanzador de martillo Diego del Real, quien después consolidó su carrera con su cuarto lugar en Río de Janeiro 2016.

La historia continuó en las sedes de Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.