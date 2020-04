Posponen demócratas Convención Nacional

E.U.-La Convención Nacional Demócrata de Milwaukee en que se decidirá el candidato del Partido que enfrentará a Trump será pospuesta de julio a mediados agosto para asegurar que se pueda celebrar una reunión presencial, ante pandemia de Covid-19.

La reunión se realizará el 17 de agosto, una semana antes de la Convención Republicana del 24 de agosto, que prevé elegir al Presidente Donald Trump para que busque la reelección.

Tras reportes de The Washington Post, el director de la Convención, Joe Solmones, confirmó el aplazamiento en un comunicado.

“En el ambiente actual de incertidumbre, creemos que es la mejor forma de ganar tiempo para monitorear cómo se desenvuelve la situación, para posicionar mejor a nuestro Partido y tener una convención segura y exitosa”, dijo Solmonese.

Muchos estados han pospuesto sus elecciones primarias que definirán la cantidad de delegados para Bernie Sanders y Joe Biden.

Aunque muchos expertos confían en que la crisis se atenúe en Estados Unidos para finales de julio, no hay garantías de que a mediados de agosto esté solucionada, y es posible que los estertores de la pandemia compliquen los planes de viaje de los delegados demócratas, especialmente los de mayor edad.

Según el formato tradicional de las convenciones estadounidenses, los delegados -que representan el voto popular de los estadounidenses- deben presentarse físicamente en la convención y votar por un candidato en concreto, un panorama que puede complicarse si la crisis se alarga.

El ex Vicepresidente Joe Biden cuenta con ventaja sobre el otro aspirante presidencial demócrata que queda en liza, el senador Bernie Sanders, pero todavía no tiene los mil 991 delegados necesarios para asegurarse la nominación y por tanto, no puede tomar las riendas de la planificación de la convención.