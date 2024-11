Por tercer fin de semana consecutivo, ‘Venom’ encabeza las taquillas

La película logró superar a un par de nuevos competidores: el thriller de terror con Hugh Grant 'Heretic' y la película de fin de año 'The Best Christmas Pageant Ever'

“Venom: The Last Dance” fue la película número uno en las taquillas norteamericanas. [Agencias]

NUEVA YORK.- Por tercer fin de semana consecutivo, “Venom: The Last Dance” fue la película número uno en las taquillas norteamericanas, recaudando 16.2 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios el domingo. La película logró superar a un par de nuevos competidores: el thriller de terror con Hugh Grant “Heretic” y la película de fin de año “The Best Christmas Pageant Ever”.

Debido a las elecciones en Estados Unidos, los grandes estudios optaron por no lanzar estrenos en los cines. Esto permitió que “Venom: The Last Dance” de Sony Pictures, la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Tom Hardy, mantuviera su posición.

Aunque “The Last Dance” no ha sido un gran éxito en el mercado interno —se estrenó por debajo de las expectativas a finales de octubre— ha prosperado en el extranjero, recaudando casi el triple de lo que ha obtenido en América del Norte. La secuela de “Venom” ha recaudado 279,4 millones de dólares internacionalmente, llevando su total global a 394,2 millones de dólares.

“Heretic” y “The Best Christmas Pageant Ever” estuvieron muy parejas en el segundo lugar. Contando solo las ventas de entradas de viernes a domingo, ambas con alrededor de 11 millones de dólares.

“Heretic” de A24, dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, sigue a dos misioneras mormonas (Sophie Thatcher y Chloe East) que tocan a la puerta de un hombre (Grant) del que se arrepentirán de haber intentado evangelizar.

“The Best Christmas Pageant Ever”, lanzada por Lionsgate y Kingdom Story Company, que se especializa en entretenimiento cristiano, trata sobre seis hermanos con mala reputación que se hacen cargo de la página navideña de la iglesia local.

A continuación, la venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Venom: The Last Dance”, 16.2 millones de dólares.

2. “Heretic”, 11 millones

3. “The Best Christmas Pageant Ever”, 8,9 millones

4. “The Wild Robot”, 6,7 millones

5. “Smile 2”, 5 millones

6. “Conclave”, 4,1 millones

7. “Anora”, 2,5 millones

8. “Here”, 2,4 millones

9. “We Live in Time”, 2,2 millones

10. “Terrifier 3”, 1,4 millones de dólares.