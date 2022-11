Por qué Marco Antonio Solís fue acusado de acoso hace 14 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Marco Antonio Solís es uno de los cantantes y compositores más exitosos y queridos de nuestro país. Recientemente ganó el Premio al Artista del Año en los Latin Grammy y el mundo de la música festejó su inmensa carrera.

Sin embargo la carrera del ‘Buki’ también estuvo manchada por algunos escándalos que todavía no se pueden superar.

¿Qué ocurrió con Marco Antonio Solís?

En el 2008 Marco Antonio Solís fue señalado de acoso por una participante de ‘La Academia’. La joven aseguró que el cantautor la acosó luego de que le fuera asignada una de sus más importantes y populares canciones.

La joven que acusó a Solís fue Jacqueline González. La ex participante de ‘La Academia’ aseguró que luego de que le fuera asignada la canción ‘Si no te hubieras ido’. La ex participante aseguró que aquella canción le traía malos recuerdos ya que el cantautor le había prometido que lanzaría su disco solista, a pesar de que ya había grabado las canciones, este nunca fue lanzado.

Incluso González dijo que Marco Antonio Solís se ‘aprovechó de sus sueños’, y cuando Héctor Martínez (el director de ‘La Academia’) le preguntó si el intérprete de ‘Invéntame’ había abusado de ella, la joven señaló que no quería ponerlo en ese término.

Sin embargo, Jacqueline detalló que Solís tiene un problema de alcohol, por lo que una vez estando borracho le pidió que le diera un beso, aclarando que desde ese momento odia al compositor. Lamentablemente los jueces de ‘La Academia’ no apoyaron a Jacqueline y le dieron la espalda.

‘Era uno de mis ídolos. Lo veo como un gran compositor, pero se aprovechó de mi ilusión, de mis sueños. No me falló una sola vez, me falló 3 años. Lo odio. Si lo tuviera en frente le diría ‘vete al carajo Marco Antonio Solís’’, aseguró la ex participante de ‘La Academia’.