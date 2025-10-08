El Dólar
Por los cielos el precio de la mandarina; se vende en 95 pesos el kilogramo

También el chile serrano sube su costo en el 'martes de mercado'

Imagen de los básicos en el 'martes de mercado'. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, el costo de la mandarina fue de 95 pesos el kilogramo.

También el chile serrano se encareció al pasar de 54 a 56 pesos el kilo.

El huevo, la tapa de 30 piezas, y que la semana anterior costó 89 pesos la de menor precio esta vez se ofreció a 92 pesos. Otras marcas se vendieron hasta en 103 pesos.

El limón pasó de 37 a 36 pesos el kilogramo, el tomate repitió a 12 pesos, la papa morena se mantuvo en 13 pesos el kilo mientras que la papa blanca pasó de 47 a 43 pesos el kilogramo.

Otros costos, fueron: la cebolla que pasó de 25 a 24 pesos; mientras que el aguacate sigue a 60 pesos el kilo; el chile jalapeño repitió a 36 pesos.

La papaya mantiene esta semana el precio de 47 pesos el kilo, mientras que la piña baja su precio a 30 pesos el kilo.

