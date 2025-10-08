Por los cielos el precio de la mandarina; se vende en 95 pesos el kilogramo

También el chile serrano sube su costo en el 'martes de mercado'

Imagen de los básicos en el 'martes de mercado'. [Iván Zertuche/Líder Web]

Imagen de los básicos en el 'martes de mercado'. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En el ‘martes de mercado’, el costo de la mandarina fue de 95 pesos el kilogramo.

También el chile serrano se encareció al pasar de 54 a 56 pesos el kilo.

El huevo, la tapa de 30 piezas, y que la semana anterior costó 89 pesos la de menor precio esta vez se ofreció a 92 pesos. Otras marcas se vendieron hasta en 103 pesos.

El limón pasó de 37 a 36 pesos el kilogramo, el tomate repitió a 12 pesos, la papa morena se mantuvo en 13 pesos el kilo mientras que la papa blanca pasó de 47 a 43 pesos el kilogramo.

Otros costos, fueron: la cebolla que pasó de 25 a 24 pesos; mientras que el aguacate sigue a 60 pesos el kilo; el chile jalapeño repitió a 36 pesos.

La papaya mantiene esta semana el precio de 47 pesos el kilo, mientras que la piña baja su precio a 30 pesos el kilo.