Por debajo de lo esperado las Inscripciones en Nuevo Laredo: CREDE

Avance es del 58% en preescolar, 30% en primarias y 33% en secundarias, afirmó César Bolaños Hernández

Nuevo Laredo, Tam.- De acuerdo al jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, las Inscripciones Definitivas para el próximo ciclo escolar en esta ciudad fronteriza, avanzan en un ambiente de tranquilidad.

Además señaló que, aunque al inicio del proceso se registraron filas en algunas instituciones educativas, esto obedeció principalmente a la alta demanda y al prestigio que han consolidado directivos y docentes en determinadas escuelas.

“Seguimos exhortando a los padres de familia a que acudan a las escuelas, porque es muy importante que la Secretaría de Educación de Tamaulipas conozca la necesidad real de maestros en Nuevo Laredo y así garantizar que ningún niño se quede sin atención educativa”, expresó Bolaños Hernández.

El funcionario detalló que hasta este 9 de febrero, y a cuatro días de que concluya el periodo de Inscripciones, el avance aún se encuentra por debajo de lo esperado, por lo que reiteró el llamado a los padres de familia para que acudan a registrar a sus hijos.

Dijo que en el nivel preescolar se presenta un avance del 58 por ciento, mientras que primaria y secundaria registran 30 y 33 por ciento, respectivamente. Lo que resulta fundamental para que la Secretaría de Educación de Tamaulipas pueda planear la asignación de maestros en la ciudad.

En relación con la cobertura de maestros frente a grupo, Bolaños Hernández explicó que se continúa trabajando de manera coordinada para atender el déficit de maestros.

Como parte de la estrategia impulsada por el gobierno estatal, destacó que se ha priorizado a las escuelas que por más tiempo habían carecido de docentes, buscando eficientar los recursos y garantizar la atención educativa en los planteles.

Para concluir, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, al señalar que es el único municipio en Tamaulipas que aporta maestros municipales, lo que ha permitido resolver de manera oportuna la falta de docentes, y que actualmente en la ciudad laboran alrededor de 2 mil 800 maestros, de los cuales entre 60 y 70 corresponden al apoyo municipal.