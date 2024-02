Por 2da semana, “Bob Marley: One Love” sigue al frente de las recaudaciones

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir y Lashana Lynch se miran en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP)

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir y Lashana Lynch se miran en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP)

LOS ÁNGELES (AP) — Por segunda semana consecutiva, la película biográfica “Bob Marley: One Love” sigue superando las expectativas tras mantenerse en primer sitio en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, pasando por encima de dos estrenos y de la cinta “Madame Web” de Sony, cuyas recaudaciones siguen debajo de lo esperado.

El filme de Paramount protagonizado por Kingsley Ben-Adir recaudó 13,5 millones de dólares en su segundo fin de semana en cartelera. El proyecto ya superó esa cifra, sumando cerca de 72 millones de dólares en los cines de América del Norte. Su costo de producción fue de unos 70 millones de dólares.

Es un logro impresionante para la película biográfica musical dirigida por Reinaldo Marcus Green, la cual se enfocó en la historia de la leyenda rastafari durante la elaboración de su álbum “Exodus” de 1977, realizado mientras se preparaba para su impactante concierto en su Jamaica natal.

“Algunos de sus grandes éxitos surgieron hace casi 50 años, pero su música sigue resonando en esta película”, dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de comunicación de la empresa de datos Comscore.

“One Love” sumó cerca de 2 millones de dólares más que “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training”, que se ubicó en el segundo sitio de las recaudaciones. La entrega más reciente de la serie de anime japonesa de los estudios Crunchyroll y Sony debutó con 11,7 millones de dólares.

“Demon Slayer” recaudó la impresionante cifra en su estreno en apenas 1.949 cines, en comparación con los 3.597 de “One Love” y los 3.020 de “Ordinary Angels”, una película de Lionsgate protagonizada por Hilary Swank que se colocó en tercer sitio en las taquillas con una recaudación estimada de 6,5 millones de dólares.

“Puede que últimamente no haya habido ninguna superproducción de gran éxito, pero hay auténticas joyas que los cinéfilos pueden ver”, señaló Dergarabedian.

A continuación, las diez películas más taquilleras del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas serán publicadas el lunes.

1. “Bob Marley: One Love”, 13,5 millones de dólares.

2. ““Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training”, 11,5 millones.

3. “Ordinary Angels”, 6,5 millones.

4. “Madame Web”, 6 millones.

5. “Migration”, 3 millones.

6. “Argylle”, 2,8 millones.

7. “Wonka”, 2,5 millones.

8. “Drive-Away Dolls”, 2,4 millones.

9. “The Beekeeper”, 1,9 millones.

10. “The Chosen”, Episodios 4-6, 1,7 millones.