Ponen fecha a los Tony

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un año de postergación indefinida por la presencia de la pandemia de coronavirus, los Premios Tony ya fijaron fecha para realizarse este 26 de septiembre.

CBS, la cadena de televisión anfitriona y productora de la ceremonia, dio a conocer en un comunicado que los máximo galardones teatrales de Estados Unidos también marcarán el regreso de los shows en vivo a Nueva York, los cuales fueron suspendidos desde marzo del 2020.

“Después de este último año y medio devastador para nuestra industria, para nuestra ciudad y para el mundo entero, estamos emocionados de poder finalmente celebrar el regreso de Broadway, nuestros nominados y ganadores al premio Tony”, firmaron en un comunicado compartido Charlotte St. Martin, presidenta de The Broadway League, y Heather Hitchens, presidenta y presidenta ejecutiva del American Theatre Wing.

Los candidatos a recibir el galardón correspondiente a lo mejor de la temporada 2019-2020 tuvieron que esperar nueva fecha ya que la programada para el otoño del año pasado se cambió por la pandemia.

La 74 Entrega de los Premios Tony será transmitida por CBS en Estados Unidos, Paramount+ en otras regiones del mundo y la App de CBS para dispositivos y streaming.

Y habrá un especial llamado The Tony Awards Present: Broadway’s Back, el cual mostrará un concierto en vivo que presentará a diversas estrellas de Broadway interpretando obras clásicas del escenario.

En la parte musical, está confirmado que habrá actuaciones de los elencos de los competidores al premio Tony al mejor musical: Jagged Little Pill, Moulin Rouge: The Musical y Tina: The Tina Turner Musical.

Este anuncio se da tres semanas después que el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó que el 14 de septiembre se reabrirán todos los teatros de Broadway en una capacidad de cien por ciento, con montajes como Hamilton, The Lion King y Wicked con fechas confirmadas.

Algunas de las obras nominadas al Tony, como Slave Play y el drama de sida The Inheritance han cerrado y no volverán a presentarse cuando Broadway reabra en el otoño boreal.

Jagged Little Pill, inspirado en las canciones, disco y biografía de Alanis Morissette, recibió 16 nominaciones al Tony, seguido por Moulin Rouge! The Musical, adaptación del filme que hizo Baz Luhrman.