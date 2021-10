Pondrán Dr. Dre, Eminem y más a cantar al Super Bowl

LOS ANGELES.- Los artistas Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar actuarán juntos por primera vez en un mismo escenario en el show de medio tiempo del Super Bowl 2022.

La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron este jueves que los cinco íconos de la música se presentarán el 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Dr. Dre, Snoop Dogg y Kendrick Lamar son nativos del sur de California.

«La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera», dijo Dr. Dre en un comunicado.

El siete veces ganador del Grammy prometió que su presentación en el medio tiempo del evento deportivo será un momento cultural inolvidable.

El Super Bowl regresará al área de Los Ángeles desde 1993; este se trata del tercer año de colaboración entre la NFL, Pepsi y Roc Nation para el evento musical.

Roc Nation y el productor nominado al Emmy Jesse Collins fungirán como coproductores del espectáculo, que será transmitido, así como el partido de futbol americano, en vivo por la NBC en Estados Unidos.

Los cinco artistas tienen 44 premios Grammy combinados; Eminem cuenta con más con 15.

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, dijo en un comunicado que su programa será una historia en ciernes.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar se unen así a una lista de músicos célebres que han tocado durante los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl entre los que se incluyen Beyonce, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira, y el intérprete del año pasado, The Weeknd.

