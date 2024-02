Policías de Coahuila golpean a ranchero; amenazan con matar a su esposa en territorio de Nuevo León

Colombia, Nuevo León .— Un ranchero, su esposa con un embarazado de 5 meses, su cuñada y dos niñas menores de edad, fue brutalmente agredida por elementos de la Policía Civil de Coahuila del grupo de Policía de Acción y Reacción.

En la Línea del Gas rumbo al rancho La Capilla, ubicado en Nuevo León, se registró la agresión por parte de los policías de Coahuila, que nuevamente allanaron territorio neolonés.

Pedro Barboza Valdez, de 36 años, su esposa Linda Isabel Rangel Garza, de 20 -con 5 meses de embarazo-, su cuñada Maribel Rangel, de 27 años y las hijas de ella, de 4 y 8 años, fueron las víctimas de los policías coahuilenses.

La golpiza que le propinaron a Pedro le provocó perforación de la membrana timpánica, es decir le rompieron el oído derecho; corroborado por personal médico del Hospital General de Nuevo Laredo.

La familia viajaba en una camioneta , propiedad del dueño del rancho La Capilla a donde se dirigían, cuando los interceptaron los policías de la PAR de Coahuila en la Línea del Gas, con lujo de violencia.

“Aquí nosotros somos los dueños, aquí te matamos con todo y tu familia y te dejamos en el monte”, amenazaron los uniformados a Pedro, quien hace responsables a los policías de Coahuila de lo que le pueda pasar, ya que en varias ocasiones han allanado el rancho donde trabaja.

La situación se tornó violenta rápidamente, con los agentes acusando a Barbosa de estar involucrado en actividades delictivas, golpeándolo y amenazándolo, mientras interrogaban a su familia de manera agresiva.

“Yo trabajo en un rancho Se llama Rancho La capilla está por la carretera Anáhuac Colombia, en el kilómetro 24 por la línea del gas.

Yo entré con mi esposa, mi cuñada y mis dos sobrinas y detrás de nosotros entraron dos unidades de la Fuerza Coahuila la PAR”, señaló Pedro.

“Llegaron y nos empezaron a hablar de manera grosera, a golpear a mi cuñado, amenazándonos con matarnos y dejarnos tirados en el monte”, relató Maribel Rangel, cuñada de Barbosa, quien también sufrió la brutalidad de los agentes.

La familia, que incluía a una niña de ocho años y otra de cuatro, fue sometida a un intenso interrogatorio, con los agentes cuestionando su relación familiar y amenazando con llevarse a las niñas, incluso, ignoraron el estado de embarazo de una de las mujeres presentes.

El hombre fue golpeado en las costillas con los puños y otro elemento de la PAR de Coahuila le pegó en repetidas ocasiones con la mano abierta en el oído, hasta reventarselo.

Lida Isabel, separada de su esposo escucha cuando este le habla “mi esposo me grita porque lo estaban pegando y donde yo quería ir porque lo estaban torturando, me dijeron que si me movía me iban a matar y me iban a dejar ahí tirada”, fue la amenaza de los policías de Coahuila, que perpetraron el ilícito en territorio neolonés.