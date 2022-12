Plan B electoral queda avalado en lo general y particular

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Plan B electoral de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De las 22 reservas presentadas, pasó solo una presentada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para eliminar la llamada “cláusula de vida eterna”, apartado que permitía establecer la figura de candidatura común, para convenir la distribución de votos entre partidos aliados.

La reserva fue presentada por el coordinador del PVEM, Carlos Puente Salas.

“Es una reserva con la que les cumplimos lo que pedían, dicen que cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, y qué creen, concedido, se les cumplió, ¿cuál vida eterna? ¿Cuál transferencia de votos?”, reclamó a la oposición.

Agregó que con ello, acaban con “las mentiras y la intentona de confrontar a una coalición sólida y definida”.

“No como ustedes que están en un periodo de prueba, se dieron un break y ahora están viendo si funciona por segunda ocasión, les puedo decir que las segundas partes nunca son buenas”, declaró.

El diputado de Morena, Víctor Gabriel Varela, celebró la eliminación del “traspaleo de votos”: “Si el pueblo vota a favor de un partido, no puede violarse esa voluntad y regalarle votos a un partido minoritario que no obtuvo el favor del pueblo, y esto obviamente va a desaparecer, y no a los compañeros de la alianza de la 4T, va a desaparecer a los residuales traidores de la otrora izquierda del PRD”.

Gabriel Varela, presentó una reserva para eliminar la propuesta que permite a los partidos hacer ahorros o “guardaditos” y no regresar el remanente a la Tesorería de la Federación, para utilizarlos en ejercicios fiscales o procesos electorales futuros.

“Para quitar esta legalización de los ahorritos, de pasar el recurso no ejercido en un año fiscal y dejarlo para usarlo en el próximo periodo, si al INE le quitamos sus ahorritos mañosos a través de fideicomisos, es incongruente que lo mantengamos entre partidos”, planteó, sin embargo, su propuesta fue rechazada.