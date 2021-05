Plagian a madre de Edil en Veracruz

Marina Garay Cabada, ex Alcaldesa y legisladora, con su hijo el Presidente Municipal Octavio Pérez Garay. [Foto: Especial]

CIUDAD DE MÉXICO.- Marina Garay Cabada, madre del Alcalde Octavio Pérez Garay, fue secuestrada este martes en el Municipio de San Andrés Tuxtla, cuya Policía fue desarmada por el Gobierno de Veracruz el pasado 20 de abril.

El plagio lo confirmó el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien aseguró que las autoridades estatales y federales están en un operativo para localizar a Garay Cabada, ex Alcaldesa de San Andrés Tuxtla y ex diputada local y federal.

“Se dieron las instrucciones de inmediato de apoyar para la localización de la madre del Alcalde de San Andrés Tuxtla, él ya tuvo comunicación con la Fiscal, se le está atendiendo, se le ha conminado a que ponga la denuncia, mientras tanto estamos con un operativo intensificado en estas últimas horas para atender esta denuncia, es importantísimo dar con esta localización”, expresó en conferencia.

Horas más tarde, el Alcalde Pérez Garay pidió a las autoridades federales y estatales retirar el operativo para encontrar a su madre por decisión familiar.”Agradezco la voluntad tanto estatal como federal, les pido de la manera más atenta que se retiren del tema, que nos dejen a nosotros como familia tomar las decisiones, estamos reunidos esperando cualquier tipo de comunicación”.

“A las personas involucradas les pido que tengan paciencia, que estén tranquilos, queremos que esto se pueda resolver, estoy dispuesto a lo que se tenga que hacer, si tengo que ser yo el que tome el lugar de mi madre, lo hago con gusto”.

El Mandatario morenista aseguró que fue necesario desarmar a la Policía de San Andrés Tuxtla el pasado 20 de abril, pues ésta no estaba certificada y existía la presunción de que 13 de 264 agentes habían participado en la liberación de un delincuente importante.

“Hay un contexto de mucha preocupación, puesto que la Policía municipal de San Andrés presuntamente participó en la fuga de un presunto responsable de muchos delitos de un nivel delincuencial mayor, y para nosotros era una preocupación importante, cómo era posible que suceda ese tipo de cosas en ese nivel municipal”, dijo.

En lugar de los municipales, durante el tiempo de desarme se informó que elementos estatales toman el control de la seguridad en la zona.

“La Policía no está certificada, está actuando sin certificaciones correspondientes y nos crea un problema legal, porque ya no podemos ser omisos, si estamos indagando y nos enteramos que administrativamente está mal, la responsabilidad, ya nos lo ha dicho la Sedena, es nuestra por el mal uso del armamento de una Policía que no está certificada”, expuso García.

El pasado 3 de mayo, el Edil independiente, Octavio Pérez Garay, pidió al Gobierno estatal una explicación pues tenían más de dos semanas con policías sin armamento en ese municipio de la región centro.

“Mi principal preocupación es la operatividad de San Andrés. Me preocupa que la Policía municipal no cuente con el equipo correspondiente, les solicité que nos hagan saber cuál es el estatus que guarda la Policía, dado que nadie nos ha informado nada 15 días después del lamentable suceso”, expresó.

“Al no contar con el equipo necesario, estamos en un estado de indefensión, el fin de semana uno de nuestros policías fue atacado por un delincuente, quiero poder darle la oportunidad a Policías municipales que lleven su trabajo de la manera correcta”

Desde febrero pasado, el Gobierno estatal ha desarmado también a las Policías de Orizaba (13 de febrero), Jilotepec (3 de mayo) y Playa Vicente (10 de mayo).