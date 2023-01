‘Pinocho’, de Guillermo del Toro, se lleva el Globo de Oro a mejor película animada

"La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio": Guillermo Del Toro tras obtener el Golden Globe a Mejor Película Animada por su adaptación stop motion de Pinocchio. [Twitter]

CIUDA DE MÉXICO.- Guillermo del Toro le ha dado un triunfo más a México, durante la entrega de los Globos de Oro, que se lleva a cabo esta noche en Los ángeles, el cineasta se alzó como el ganador a Mejor película animada por “Pinocho”, cinta que estrenó hace unos meses y que rápidamente se convirtió en una de las grandes favoritas del público.

Durante su disicurso, el mexicano resaltó la importancia de la animación en el mundo del cine, y fiel a su estilo se robó las risas de los sistentes al reconocer que parte de su felicidad se la debía al efecto de las bebidas que ya había empezado a consumir.

“Estoy más feliz que por otra cosa, de estar aquí con ustedes otra vez en persona, estamos de vuelta, algunos de nosotros estamos borrachos. ¡Que puede ser mejor!. Ha sido un gran año para el cine, para todos los tamaños, grandes cambios, cine íntimo y por tanto ha sido un gran año para la animación porque la animación es cine”, dijo al recibir el galardón.

Guillermo del Toro wins the award for Best Animated Motion Picture. #GoldenGlobes pic.twitter.com/LAs0Szn03s — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

Además, agradeció a su esposa Kim Morgan por el apoyo que le brindó durante todo el proceso de realización de la cinta, y a su equipo de trabajo, sin el cual, no habría sido posible este logro.

“En primer lugar, a nuestras esposas, Jennifer y Kim, quienes nos dieron vida cuando éramos objetos animados. Y también al equipo de herramientas y elenco de animadores. Esta película la hicimos con más de 60 unidades durante más de mil días”, agregó.

Por último, invitó a todo el público a ver la cinta que significa uno de sus proyectos más personales y auqnue admitió que no es para niños, sí recomendó a los padres verla con ellos.

Lista de ganadores de los Globos de Oro

A continuación, la lista completa de ganadores de los Globos de Oro, en su 80a edición, otorgados el martes por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

CINE

—Mejor película de drama: “The Fabelmans”.

—Mejor película musical o de comedia: “The Banshees of Inisherin”.

—Mejor dirección: Steven Spielberg, “The Fabelmans”.

—Mejor actriz, drama: Cate Blanchett, “Tár”.

—Mejor actor, drama: Austin Butler, “Elvis”.

—Mejor actriz, musical o comedia: Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”.

—Mejor actor, musical o comedia: Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”.

—Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”.

—Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All At Once”.

—Mejor película en lengua extranjera: “Argentina, 1985”.

—Mejor cinta animada: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

—Mejor guion: Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”.

—Mejor música original: Justin Hurwitz, “Babylon”.

—Mejor canción original: “Naatu Naatu” de “RRR”, música de M.M. Keeravani.

TELEVISIÓN

—Mejor serie de drama: “House of the Dragon”.

—Mejor actriz, serie de drama: Zendaya, “Euphoria”.

—Mejor actor, serie de drama: Kevin Costner, “Yellowstone”.

—Mejor serie de comedia o musical: “Abbott Elementary”.

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Quinta Brunson, “Abbott Elementary”.

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Jeremy Allen White, “The Bear”.

—Mejor actriz de reparto, serie de comedia, musical o drama: Julia Garner, “Ozark”.

— Mejor actor de reparto, serie de comedia, musical o drama: Tyler James Williams, “Abbott Elementary”.

—Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The White Lotus”.

—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Amanda Seyfried, “The Dropout”.

—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Evan Peters, “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

—Mejor actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

—Mejor actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Paul Walter Hauser, “Black Bird”