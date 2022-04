Pink Floyd se reúne para canción a beneficio de Ucrania

LONDRES.— Pink Floyd lanza música nueva por primera vez en casi tres décadas para ayudar a recaudar fondos para el pueblo de Ucrania.

‘Hey Hey Rise Up’ incluye a los miembros de Pink Floyd David Gilmour y Nick Mason, con la voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk de la banda BoomBox.

En el tema, Khlyvnyuk aparece interpretando una canción patriótica ucraniana tomada de un video que grabó frente a la Catedral de Santa Sofía en Kiev y publicó en sus redes sociales.

Gilmour, quien tocó con BoomBox en Londres en 2015, dijo que el video fue ‘un momento poderoso que me hizo querer ponerle música’.

Tras la invasión rusa, Khlyvnyuk interrumpió una gira por Estados Unidos para regresar a Ucrania y unirse a una unidad de defensa territorial.

Gilmour dijo que habló con Khlyvnyuk, quien estaba en un hospital recuperándose de una herida de metralla de mortero, mientras escribía la canción.

‘Le toqué un poco de la canción por teléfono y él me dio su bendición’, dijo. ‘Ambos esperamos hacer algo en persona en el futuro’.

El video del tema se lanzó el viernes en YouTube y la banda

dijo que las ganancias serán destinadas a esfuerzos humanitarios en Ucrania.

‘Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania, y de esa manera demostrar que la mayoría del mundo considera que es totalmente indebido que una superpotencia invada al país independiente y democrático en el que se ha convertido Ucrania’, dijo Gilmour.

Pink Floyd se creó en Londres a mediados de la década de 1960 y ayudó a forjar la escena psicodélica de Gran Bretaña antes de lanzar álbumes influyentes de los 70 como ‘The Dark Side of the Moon’, ‘Wish You Were Here’ y ‘The Wall’.

El miembro original Roger Waters dejó la banda en 1985, y los miembros restantes de Pink Floyd grabaron juntos por última vez para el álbum de 1994 ‘The Division Bell’.