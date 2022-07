Pinal recibe de buenas otro homenaje previo a Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el homenaje que el mes próximo le rendirán en el Palacio de Bellas Artes, Silvia Pinal se siente feliz, esperando que sea algo bonito.

«No es conformarme, es un regalo maravilloso y no pido más, sería una grosería de mi parte», dijo ayer en un rápido encuentro con medio de comunicación.

El próximo 29 de agosto, Pinal será objeto de un homenaje organizado por la Secretaría de Cultura federal, que ha coordinado actividades a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Cineteca Nacional.

Este lunes la actriz de 91 años asistió a las instalaciones de la XEW, en el centro de la Ciudad de México, donde se develó una placa en reconocimiento a su carrera, la cual quedará en uno de los muros del lugar.

El homenaje le fue dado por Unicable, siendo Monserrat Oliver y Yolanda Andadre las anfitrionas de la tarde.

«Para mi fue una sorpresa, no le avisé a nadie», dijo Pinal a su salida del inmueble, sosteniendo en sus manos una playera de regalo y la leyenda «Me encanta que me digan diva, mi trabajo me ha costado».

Pinal acudió en silla de ruedas y jamás perdió su buen humor. Cuando se le preguntó cómo se sentía, rápido contestó traviesa.

«Me siento con dos nachas», dijo riendo.

«Que la gente me recuerde como soy, con eso me conformo», dijo posteriormente a pregunta sobre cómo le gustaría ser pensada por el público.

«Me ha querido (la gente) y yo la he querido mucho», subrayó.

—Se secreatea con Frida Sofía

La actriz de «El inocente» y «Viridiana» afirmó que mantiene comunicación con su nieta Frida Sofía, quien el año pasado afirmó haber sido abusada por el cantante Enrique Guzmáz, su abuelo y expareja de la nonagenaria actriz.

«Ya (hablé con ella), pero me cuesta trabajo (verla) porque se les hace de ‘ay abue, no puedo, bueno, sí abue’, es una linda chiquilla», indicó.

«¡Hablamos en secreto!», agregó al tiempo que hacía la mirada hacia arriba, traviesa, «con recados, todo está muy bien».