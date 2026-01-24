Piden cuidar plantas para evitar daños por congelamiento

Nuevo Laredo, Tam. — Como es bien sabido, las temperaturas extremas que se presentan en la ciudad, causan muchos daños a las plantas. Hablando en esta ocasión, específicamente del frío, perjudica a las plantas y animales.

En el caso de las plantas, Líder Web recabó algunos consejos en un vivero de la ciudad, para ser específicos en el “Vivero Lozano”, mismo que es atendido por Raquel Tenorio, quien nos compartió algunos tips para cuidar las plantas durante la temporada de bajas temperaturas.

Los árboles ya grandes o en desarrollo, lo principal es cubrir sus raíces y tronco, con bolsas o algún material térmico para que de esta manera se conserven a salvo de las bajas temperaturas.

Después del frío, se puede aplicar un abono llamado enraizador, que precisamente ayuda a fortalecer la raíz.

En cuanto a las plantas pequeñas o de maceta, estas pueden ser cubiertas de igual manera con alguna bolsa con todo y maceta, o en caso de contar con espacio, resguardarlas dentro de casa y, posteriormente, aplicarles algún tipo de abono para que se fortalezcan y no mueran por las bajas temperaturas.

Los abonos o fertilizantes los pueden encontrar y comprar en “Vivero Lozano”, ubicado en Paseo Colón #2315, en la Colonia Madero.

Foto: Iván Zertuche/Líder Web

Imagen del Vivero Lozano en Nuevo Laredo.