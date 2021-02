Piden a padres confirmar que sus hijos de conecten

El director de la Secundaria General Número 1, Francisco Javier Lugo, informó que están teniendo algunos problemas con estudiantes que no se están conectando a las clases, por ello pide el apoyo de los padres de familia para verificar que los jóvenes cumplan con las clases virtuales.

NUEVO LAREDO, TAM.- Un llamado a verificar que sus hijos se conecten a clases, es el que realiza el director de la Secundaria General Número 1, Francisco Javier Lugo, esto con el propósito de que los alumnos no reprueban las diferentes asignaturas.

“Estamos teniendo problemas con muchos niños que no se están conectando a sus clases con sus maestros. Es verdad que tengo problemas con algunos maestros por causa de la jubilación o de incapacidad, esas son situaciones que están fuera de nuestro alcance porque no nos mandan a nadie para cubrir, vamos a darle seguimiento para tratar de solucionarlo”, mencionó.

Consideró que todavía hay tiempo para que los estudiantes que por alguna causa no han cumplido con tareas lo hagan.

“Les pido que a sus hijos los chequen para que puedan ingresar a la clase de sus maestros que están conectados y entreguen sus tareas, porque en la calificación aparecerá un 5, 6, 7, o 9 o 10, o un guión atravesado en el cuadrito, ese guión quiere decir que todavía el muchacho tiene la oportunidad de pasar dependiendo pero tiene que conectarse. Hay que hacer que esto suceda, si tiene un guión es o porque todavía hay oportunidades de cambiarlo ahora que viene esta evaluación todavía podemos ayudarlo”, explicó.

El director resaltó que los maestros de la secundaria 1 estan conectados con los estudiantes a través de Facebook, WhatsApp, zoom, classroom, teléfono entre otros.

“En especial pido el apoyo para los alumnos de tercer año para que ahora que salgan no tengan ningún problema con el certificado que terminen en tiempo y forma y puedan entrar a la preparatoria que haya elegido, ya que si tiene alguna materia reprobada de primero, segundo o tercero no podrá recibir su certificado. Por eso me urge que los papás nos ayuden”, concluyó.