Pide Salud hacer caso omiso a noticias falsas sobre vacunación anti Covid

Mensajes que circulan en redes sociales sobre horarios y puestos de vacunación en el sur del estado son falsos; la vacuna no está a la venta al público

La vacuna anti-Covid19 no está a la venta al público y piden a la ciudadanía no prestar atención a sitios de internet que la ofrezcan ya que pueden terminar recibiendo alguna sustancia que pudiera dañar seriamente su salud. [Especial]

La vacuna anti-Covid19 no está a la venta al público y piden a la ciudadanía no prestar atención a sitios de internet que la ofrezcan ya que pueden terminar recibiendo alguna sustancia que pudiera dañar seriamente su salud. [Especial]

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, pidió a la población hacer caso omiso de información o noticias falsas en redes sociales sobre aplicación de la vacuna contra COVID-19 que no sea emitida por la federación o el Gobierno del Estado.

Precisó que conforme se reciben los lotes de vacunas a nivel nacional y se distribuye a los estados, la Federación definen los municipios prioritarios para la aplicación del biológico, en base a su población y localidades de difícil acceso.

Molina Gamboa añadió que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puso a disposición de la autoridad federal la infraestructura logística y de salud para dar cumplimiento a los objetivos de la vacunación en la entidad.

Aclaró que los mensajes que circulan en redes sociales sobre horarios y puestos de vacunación en el sur del estado son falsos, por lo que insistió en su llamado a mantenerse informados a través de las plataformas oficiales.

De la misma forma mencionó que la vacuna anti-Covid19 no está a la venta al público y pidió a la ciudadanía no prestar atención a sitios de internet que la ofrezcan ya que pueden terminar recibiendo alguna sustancia sin certificar y pudiera dañar seriamente su salud o simplemente no recibir nada y perder el dinero.

Finalmente subrayó que el proceso de vacunación será largo, ya que se prolongará hasta el 2022, de ahí la importancia de seguir atendiendo las medidas preventivas como el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, mantener la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente y quedarse en casa el mayor tiempo posible.