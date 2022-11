Pica, el síndrome que hace que los niños se coman su cabello en China

CHINA.- Cirujanos extrajeron una bola de pelo del peso de un ladrillo del estómago de una adolescente de 14 años, quien padece un trastorno que la obliga a arrancarse y comerse su propio cabello. La trágica situación de la joven que se sometió a una cirugía para eliminar el mechón de cabello de 3 kilogramos en un hospital en el noroeste de China a principios de esta semana, ha puesto de manifiesto la difícil situación de los llamados “niños abandonados”, según los medios locales.

El South China Morning Post reportó que tal es la gravedad de su condición, que la niña no identificada, de Xian, en la provincia de Shaanxi, se ha quedado casi completamente calva después de arrancarse y luego comerse el cabello. Después de dos horas de cirugía, los médicos habían extraído suficiente del estómago y los intestinos de la niña para formar una enorme bola de pelo que pesaba 3 kilos, aproximadamente lo mismo que un ladrillo. “Vino a nosotros porque no podía comer. Luego descubrimos que su estómago estaba lleno de tanto cabello que ya no había espacio para la comida, su intestino también estaba bloqueado”, dijo Shi Hai, gastroenteróloga del Hospital Xian Daxing.

La compulsión está relacionada con una condición psicológica llamada Pica, según la aplicación de noticias White Dear Video. Los abuelos de la adolescente, que asumieron la responsabilidad de su crianza después de que sus padres se mudaran a otra parte de China por motivos de trabajo, no se dieron cuenta de su estado hasta que se puso demasiado enferma para comer, dijo la especialista a cargo de su tratamiento.

La niña es una de las decenas de millones de “niños abandonados” en las vastas áreas rurales de China, después de que sus padres se mudaron para buscar trabajo. Los casos de los menores que sufren de Pica han sido noticia en China en los últimos años. A principios de la semana pasada, un canal de televisión local informó que los médicos de la provincia de Hubei tuvieron que extraer una bola de pelo gigante del estómago de una niña, también de 14 años. Se había estado comiendo su propio cabello durante más de una década.