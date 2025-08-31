Piastri gana el GP de Países Bajos tras fallo de Lando Norris en un momento clave

El australiano Oscar Piastri de McLaren en acción durante el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort el domingo 31 de agosto del 2025. (AP Foto/Peter Dejong)

ZANDVOORT, Países Bajos (AP) — Oscar Piastri evitó problemas para ganar el domingo el Gran Premio de los Países Bajos después de que las esperanzas de su compañero de equipo Lando Norris de pelear por el título de Fórmula 1 sufrieran un duro golpe cuando su McLaren se averió.

Norris estaba persiguiendo a Piastri al final de la carrera cuando el piloto británico informó de un olor “extraño” en su cabina.

“No sé si estoy en llamas o no”, dijo Norris. Humo comenzó a salir de la parte trasera del coche y tuvo que detenerse.

Norris terminó la carrera de pie detrás de una barrera al lado de la pista con los comisarios de carrera y su coche averiado.

El ingeniero de carrera de Norris intentó consolarlo diciéndole lo bueno que había sido su ritmo.

“No importa”, respondió Norris.

Max Verstappen pasó al averiado Norris ante los vítores del público para obtener el segundo lugar en la carrera de casa, mientras que el novato Isack Hadjar de Racing Bulls terminó tercero y logró su primer podio.

La ventaja de Piastri sobre Norris, que estaba en segundo lugar, aumentó de nueve puntos a 34 con nueve carreras restantes.

La victoria del australiano requirió que gestionara tres reinicios del coche de seguridad, manteniendo a raya a Norris dos veces y luego manteniendo a Verstappen detrás de él tras la avería de Norris.

“Bien hecho, todos, bien hecho”, dijo Piastri al equipo. “Obviamente, lo siento por Lando por lo que pasó”.

Los miembros del equipo de Hadjar lo lenvantaron del suelo y comenzaron a darle golpecitos en la espalda, jubilosos mientras celebraban el primer podio del equipo en cuatro años.

“Ese siempre fue el objetivo desde que era niño, así que este es el primer paso”, dijo Hadjar.

Ferraris se impactan

Ambos Ferraris terminaron en las barreras en el mismo lugar. Lewis Hamilton chocó contra el muro durante la lluvia en otra carrera decepcionante para Ferrari.

Mientras que Charles Leclerc tuvo que terminar su carrera cuando fue golpeado por el Mercedes de Kimi Antonelli y giró hacia la misma barrera.