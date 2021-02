Phoebe Bridgers asegura que Manson tenía un ‘cuarto de violación’

CIUDAD DE MÉXICO.-La cantante Phoebe Bridgers aseguró que Marilyn Manson alardeaba con tener un ‘cuarto de violación’ en su casa.

La revelación de la intérprete surge días después de que varias mujeres han señalado al cantante de abuso.

“Fui a la casa de Marilyn Manson con unos amigos cuando era adolescente. Yo era un gran admiradora. Se refirió a una habitación de su casa como el ‘cuarto de violación’, pensé que era sólo su horrible sentido del humor de chico de fraternidad. Desde ese momento dejé de ser fan.

“Estoy con todos los que han denunciado”, escribió Bridgers en Twitter.

La intérprete de 26 años aprovechó para lanzar comentarios en contra de la disquera y los colaboradores de Manson quienes han renegado del cantante a partir de las acusaciones en su contra.

“La discográfica lo sabía, su gente de management y su banda también. Distanciarse ahora, fingir estar conmocionado y horrorizado es patético”, añadió en otro tuit.

La acusaciones en contra del cantante comenzaron con la actriz y cantante Evan Rachel Wood, quien reveló en redes sociales que fue abusada por Manson durante muchos años.

Una decena más de mujeres han también denunciado a la estrella, la disquera Loma Vista Recordings rompió su relación laboral con él y figuras como Trent Reznor (Nine Inch Nails) y Wes Borland (Limp Bizkit) han hecho declaraciones en su contra.

TW:

I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.

I stand with everyone who came forward.

— traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021