Películas y series sobre Inteligencia Artificial que dan miedo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Inteligencia Artificial cada vez está más presente en múltiples aspectos de la vida cotidiana, aunque a veces no seamos totalmente conscientes de ello.

Justamente para ser más conscientes, se debe primero, tener en claro que es la inteligencia artificial, misma que podemos resumir como máquinas o programas inteligentes, es decir, que están programados para llevar a cabo determinadas tareas de forma automática sin necesidad de que una persona supervise su trabajo.

Por tanto, ejemplos hay muchos y variados, como los chatbots conversacionales para dar respuesta a las necesidades de los usuarios de diversas instituciones, o los ya populares asistentes personales como Siri o Alexa, que nos permiten tener una casa inteligente, gracias a que utilizan el procesamiento de lenguajes naturales para interpretar qué es lo que se les está comunicando y así responder a necesidades humanas, ya sea verbalmente o mediante la ejecución de una acción concreta.

Los smartphones son otro ejemplo de dispositivos que utilizan inteligencia artificial de forma constante, ya que incluyen algún asistente de voz (Como Siri o Google Assistant) capaz de responder a peticiones humanas. Otro ejemplo en los teléfonos inteligentes es cuando se selecciona el modo retrato de la cámara, y el software del smartphone se encarga de arreglar la imagen de manera automática.

No obstante, estos avances tecnológicos también se encuentran presentes en el mundo de la ficción, donde pueden generar sensaciones de asombro e inquietud, pero también, de miedo; ya que, sin duda, lo desconocido siempre generará cierta incertidumbre al espectador, ya que como decía el director de cine, Alfred Hitchcock, “no hay nada más aterrador que una puerta cerrada”.

B12 Admark, compañía tecnológica especializada en canales de venta con Inteligencia Artificial y Big Data, realizó un listado de películas y series de temáticas futuristas.

ExMachina (2015)

“Ni abominación, ni represión” es el lema que tiene la Inteligencia Artificial en esta película, ya que su objetivo es obtener las mismas condiciones que los humanos; este tipo de inteligencia (que suele plasmarse con mente propia en la pantalla grande), ahora se visualiza con necesidades de libertad.

La historia gira en torno a Caleb, un programador que trabaja en Bluebook, considerado el buscador más popular del mundo, en el transcurso de la trama, conoce a Ava, un fembot (robot de aspecto femenino) que posee una asombrosa Inteligencia Artificial, tras giros inesperados en la historia, Caleb descubre aspectos ocultos del experimento que se realiza.

I am Mother (2019)

Esta polémica película, nos presenta una visión distópica de la maternidad, la premisa gira en torno a una superinteligencia artificial que, para salvar a la humanidad, primero debe destruirla.

Este punto coyuntural de la ciencia ficción clásica, nos acerca a un pensamiento de Hobbes: el hombre siempre será un lobo para el hombre y la única forma de controlar su violencia es a través de la instauración de leyes extremas.

The Imitation Game (2014)

Esta enigmática película, basada en el libro “Alan Turing: The Enigma”, narra la contribución de un destacado matemático, que lideró a un grupo de criptógrafos para descifrar un código diseñado por los nazis para comunicarse, creando una máquina que salvaría millones de vidas.

Black Mirror (2011, Netflix)

Conocida como un clásico de Netflix, que incluso cuenta con una película, y que, a pesar de no enfocarse del todo en la Inteligencia Artificial, ya es considerada una de las grandes obras de la ciencia ficción de los últimos años.

Las cinco temporadas de esta serie, expresan un futuro muy inquietante, así como eventos que podrían asemejarse más a nuestra realidad, abordando temas sobre grandes innovaciones tecnológicas de la raza humana.

Por poner algunos ejemplos, en su última temporada podrás ver la historia de una joven que se hacía amiga de una versión virtual de su cantante favorita, un secuestro que se veía afectado por la influencia de las redes sociales y cómo un videojuego puede cambiar los sentimientos de las personas.

Better Than Us (2018, Netflix)

Rusia llegó a Netflix para exponer una interesante propuesta de ciencia ficción, desarrollada en un escenario futurista de Moscú 2029, en donde los androides son parte de la sociedad rusa como sirvientes.

El lema de esta serie, es que un robot no debe dañar al ser humano ni permitir que sufra daño, o al menos ese era el planteamiento inicial, ya que tras el intento de violación de un hombre a un robot, éste lo asesina, y un cúmulo de eventos inesperados comienzan a desatarse.

Westworld (2016, HBO)

Ambientada en el Lejano Oeste, está serie narra la posibilidad de interactuar con androides con características idénticas a los humanas, creados gracias a los avances de la Inteligencia Artificial, en donde llegan “visitantes” para interactuar con ellos.

Esta serie, expuesta en HBO, representa una interesante apuesta por un estilo de ciencia ficción diferente, escenificando un dilema futurista impecable, que explora la conciencia de los robots.